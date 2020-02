.hamburg-Transparenzbericht: .hamburg gehört zu den sichersten Domain-Endungen

Hamburg (ots) - Die Hamburg Top-Level-Domain GmbH hat ihren erstenTransparenzbericht veröffentlicht. Sie ist Betreiberin der Internetendung.hamburg, unter der derzeit rund 22.000 Internetadressen registriert sind. ImTransparenzbericht gibt sie Auskunft darüber, wie viele Anfragen zupersonenbezogenen Daten sie im Jahr 2019 erhalten hat und wie sie damitumgegangen ist. Außerdem ist dokumentiert, wie häufig Internetadressen mit derDomain-Endung .hamburg missbräuchlich genutzt wurden. Das Ergebnis: Insgesamtgab es nur ein Auskunftsersuchen und keinen Fall von Domain-Missbrauch.Ziel des Transparenzberichtes ist, auf den verantwortungsbewussten Umgang derHamburg Top-Level-Domain GmbH mit personenbezogenen Daten aufmerksam zu machen:"Mit .hamburg stellen wir einen Teil der Internet-Infrastruktur, der vielezehntausend Nutzer vertrauen", erläutert Geschäftsführer Dirk Krischenowski."Ihre Daten verarbeiten und speichern wir ausschließlich nach deutschen undeuropäischen Datenschutzrichtlinien. Damit zeigen wir, dass der Schutzpersonenbezogener Daten für uns höchste Priorität hat." Genutzt werden außerdemnur die für den Betrieb minimal benötigten Daten: Domain-Name, Provider,Kontaktdaten des Providers sowie Registrierungszeitraum.Vor Inkrafttreten der DSGVO waren die Betreiber von Domain-Endungen vertraglichverpflichtet, personenbezogene Daten über das WHOIS zu veröffentlichen. SeitWirksamwerden der Verordnung werden keine personenbezogenen Daten mehröffentlich gemacht. Wer Auskunft über den Inhaber einer .hamburg-Domain möchte,muss eine Anfrage stellen. Nur wenn berechtigte Gründe vorliegen, werdenpersonenbezogene Daten herausgegeben. Im gesamten Jahr 2019 erhielt die HamburgTop-Level-Domain nur eine Anfrage, was zeigt, dass der Bedarf an der Herausgabepersonenbezogener Daten gering ist.Noch geringer fiel die Zahl der Missbrauchsfälle aus: Keine einzige.hamburg-Domain wurde 2019 missbräuchlich genutzt. Die Hamburg Top-Level-DomainGmbH führt das zum einen auf den vergleichsweise hohen Registrierungspreiszurück, der für missbräuchliche Zwecke uninteressant ist. Zum anderen werden die.hamburg-Domains ständig überwacht, so dass schon beim Auftreten einesVerdachtes schnell eingegriffen werden kann.Der vollständige Transparenzbericht steht zum Download unternic.hamburg/transparenzbericht2019.Pressekontakt:Ann-Kathrin Gräfe0173 2175140graefe@nic.hamburgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104825/4516910OTS: Hamburg Top-Level-Domain GmbHOriginal-Content von: Hamburg Top-Level-Domain GmbH, übermittelt durch news aktuell