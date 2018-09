Ein halbes Jahrhundert im Zeichen des Dialogs zwischen Wissenschaft und Baumschulpraxis: ARGE Baumschulforschung feiert 50-jähriges Jubiläum (FOTO)

Berlin/Meckenheim (ots) -- Jubiläumstagung vom 9. bis 11. September 2018 - Festakt mitMinisterin Ursula Heinen-EsserKnapp 40 Teilnehmer konnte Dr. Kristina Haage, Vorsitzende derARGE Baumschulforschung, in diesem Jahr zur Jubiläumstagung der ARGEBaumschulforschung begrüßen, die vom 9. bis 11. September amKompetenzzentrum Gartenbau Klein-Altendorf in Rheinbach stattfindetund durch Besuche im Reisermuttergarten und in Betrieben abgerundetwird. Über 80 Vertreter aus Politik, Universitäten, Hochschulen,Lehr- und Versuchsanstalten, Beratungsdiensten und Baumschulen nahmenan der heutigen Festveranstaltung anlässlich des 50-jährigenBestehens des im europäischen Gartenbau nahezu einzigartigenZusammenschluss von Wissenschaft und Praxis teil. Auch dieMinisterin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutzdes Landes Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser hat dieFestveranstaltung, die in der traditionsreichen Baumschule WilhelmLey im nordrhein-westfälischen Meckenheim stattfand, gewürdigt. "DieARGE Baumschulforschung ist für mich ein Vorbild für erfolgreicheZusammenarbeit von Wissenschaft, Versuchswesen und Praxis. Mit ihrenzahlreichen wissenschaftlichen Ergebnissen der vergangenen 50 Jahrehat die ARGE Baumschulforschung entscheidend dazu beigetragen,umweltgerechtere, ressourcenschonendere und effizientereProduktionsverfahren zu entwickeln und somit die Wettbewerbsfähigkeitder deutschen Baumschulwirtschaft zu erhöhen. Auch inNordrhein-Westfalen haben wir mit dem Versuchszentrum für Gartenbauder Landwirtschaftskammer NRW in Straelen/Köln-Auweiler eine wichtigeEinrichtung, die mit ihren Versuchen zur Erhöhung derWirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit der Produktionbeitragen", sagte die Ministerin bei der Festveranstaltung amMontagnachmittag in Meckenheim.Auch Helmut Selders, Präsident des Bundes deutscher Baumschulen(BdB) e.V., gratulierte zum 50-jährigen Jubiläum und dankte allenVersuchseinrichtungen für ihre bisherige Unterstützung der deutschenBaumschulwirtschaft: "50 Jahre ARGE Baumschulforschung bedeuten 50Jahre erfolgreicher Dialog, bei dem sich Universitäten, Hochschulen,Lehr- sowie Versuchsanstalten und die Baumschulwirtschaft alsgegenseitige Impulsgeber für Innovationen im Baumschulsektorverstehen. Gemeinsam haben wir technische Herausforderungen imBereich der Düngung, Bewässerung und der Pflanzengesundheitgemeistert. Und diese produktive Zusammenarbeit soll in Zukunftfortgeführt werden, damit wir wirkungsvolle Ideen entwickeln können,dem Klimawandel, den steigenden Produktionsstandards und der weiterenTechnisierung zu begegnen. Wir werden uns freuen, wenn uns diePolitik dabei weiterhin unterstützt."Im Anschluss konnte sich die Ministerin Heinen-Esser währen einerFührung durch die Baumschule Wilhelm Ley persönlich von derLeistungsfähigkeit der Baumschulwirtschaft überzeugen.Neben der Festveranstaltung wurden, wie in den vergangenen 50Jahren auch, die aktuellen Baumschulversuche vorgestellt und intensivberaten. 