hagebau Gesellschafter übernehmen neun plaza Bau- und Gartencenter Standorte in Norddeutschland

Soltau (ots) -- hagebau Einzelhandel stärkt Marktpräsenz in Schleswig-Holstein,Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern- Umflaggung aller Standorte bis Anfang 2018- Übernahme aller Mitarbeiter gewährleistetMehrere hagebau Gesellschafter haben sich mit der Supermärkte NordVertriebs GmbH & Co. KG, Kiel, über den Erwerb von neun plaza Bau-und Gartencenter Standorten in Schleswig-Holstein, Hamburg undMecklenburg-Vorpommern geeinigt. Vorbehaltlich der kartellrechtlichenGenehmigung des Kaufs soll eine zügige Umflaggung aller Märkte in dieVertriebsschienen hagebaumarkt und WERKERS WELT bis Anfang desnächsten Jahres erfolgen. Damit steigt die Anzahl aller Standorte derFranchise-Systeme hagebaumarkt und WERKERS WELT des hagebauEinzelhandels in Deutschland auf insgesamt 453 (Stand 31.07.17: 444)."Die Übernahme der Standorte durch insgesamt vier Gesellschafterder hagebau Kooperation ist ein starkes Beispiel für die erfolgreicheUmsetzung der Wachstumsstrategie des hagebau Einzelhandels auf derFläche. Ziel der hagebau und ihrer Gesellschafter ist es stets,Wachstumspotenziale zu nutzen und weiße Flecken auf der Landkarte zuschließen. Durch die neuen Märkte werden wir eine spürbare Zunahmeunseres Verkaufsvolumens in Norddeutschland erreichen", erklärt KaiKächelein, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing hagebau Einzelhandel."Wir werden unsere Gesellschafter in den kommenden Wochen intensivunterstützen, um die Umflaggung aller Standorte schnell underfolgreich umzusetzen."Im Einzelnen handelt es sich um Standorte in Büdelsdorf,Brunsbüttel, Kappeln, Norderstedt, Scharbeutz und Quickborn (alleSchleswig-Holstein), Ahlbeck, Boizenburg (beideMecklenburg-Vorpommern) und Niendorf (Hamburg).Entsprechend den jeweiligen Standortgegebenheiten werden derzeitdie Überführungen in die jeweiligen Vertriebsschienen geprüft. "Nachpositiver Rückmeldung durch die Kartellbehörde werden wir sämtlichePlanungs- und Vorarbeiten zügig abschließen können", erläutertKächelein den aktuellen Sachstand.Die Vertragsparteien vereinbarten die Übernahme aller Mitarbeiteran den Standorten sowie ein Stillschweigen über den Kaufpreis.hagebau Gruppe1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für BaustoffembH & Co. KG eine heute durch rund 370 rechtlich selbstständige,mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getrageneKooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.700 Standorte inEuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich,Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen.Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebauZentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,26 MilliardenEuro (2016) nimmt die hagebau Gruppe einen Spitzenplatz in derBranche ein. Alle Gesellschafter des Fach- und Einzelhandels derhagebau Gruppe erwirtschafteten ein Jahr zuvor (2015) einenNetto-Außenumsatz von 14,7 Milliarden Euro. Der Fachhandel bedientunter der (Kann-)Marke hagebau die Sparten Baustoffe, Fliese und Holz(primär B2B).Die hagebaumärkte in Deutschland und Österreich erzielten imGeschäftsjahr 2016 einen kumulierten Netto-Verkaufsumsatz von 2,15Milliarden Euro. Der Einzelhandel, dem mittelständische Unternehmenals Franchisenehmer über die 100-prozentige hagebau Tochter ZEUSZentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG der Gruppeangeschlossen sind, ist mit den Marken hagebaumarkt, Floraland undWERKERS WELT im standortgebundenen B2C-Markt aktiv. Mit dem JointVenture baumarkt direkt der hagebau mit der Otto Group Hamburg decktdie Verbundgruppe auch den B2C-Onlinehandel ab.Mit mehr als 1.350 Mitarbeitern erbringt die hagebau Gruppe ansieben Standorten zahlreiche Dienstleistungen für die angeschlossenenmittelständischen Handelshäuser. Hauptsitz der Kooperation ist Soltaumit rund 900 Mitarbeitern. Zu den Dienstleistungen für diemittelständischen Anteilseigner zählen die Bereiche Einkauf,Vertrieb, Systeme, Logistik, IT, Marketing und Finanzberatung. Damitwird das Tagesgeschäft der selbstständigen mittelständischenHandelshäuser umfassend und kostenoptimiert unterstützt.