"Das hätte ich dazusagen sollen: Ich mache hauptsächlich Satire"- Maren Kroymann am Donnerstag, 8.11., 23:30 Uhr, im Ersten - Premiere der fünften Folge "Kroymann" von Radio Bremen, SWR und NDR

Bremen (ots) - Nach einem Tauchurlaub am Great Barrier Reef dieeigene Klimabilanz schönrechnen und das Thema Altersarmutscharfzüngig besingen - dies und noch einiges mehr gelingt derSchauspielerin und Satirikerin Maren Kroymann mit gewohnterKreativität und Leichtigkeit auch in der fünften Folge derSketchcomedy "Kroymann". Das Erste sendet die Produktion von RadioBremen, SWR und NDR am Donnerstag, 8. November, um 23:30 Uhr. Daserfolgreiche Team um Maren Kroymann führt dabei wieder Annette Frier(als allzu anlehnungsbedürfige Nachbarin) an, weitere Gäste sindDenis Moschitto, Jasmin Gerat, Michaela May, Nadine Wrietz, TinaSeydel und andere.Das garantiert perfekt dosierten schwarzen Humor samthintergründiger Pointen - zum Beispiel, wenn es um Geschlecht undAlter von Nachwuchskräften in der Kirche oder um Diskrimierung beider Meldung eines Autodiebstahls geht, bei dem das Opfer zum Täterwird.Auch wer sich fragt, welche Integrationsprobleme die oberenZehntausend haben, erhält in der fünten Folge der Sketch-Comedy"Kroymann" am 8. November kompetente Auskunft.Die Folge entstand gemeinsam mit der bildundtonfabrik (ProduzentenMatthias Murmann und Philipp Käßbohrer), dem SWR (Redaktion AndreasFreitag und Jan Wirschal), dem NDR (Redaktion Thorsten Pilz) undRadio Bremen (Redaktion Annette Strelow und Henning van Lil).Stab Produzent: Matthias Murmann und Philipp KäßbohrerProducer: Miriam MoseProduktionsleitung: Daniela NickelHead Autoren: Sebastian Colley und Stefan StuckmannAutoren: Maren Kroymann, Hans Zippert, Michael Schilling, SylkeLorenz, Gianna Mariella Tripke, Sven Nagel u.a.Regie: Nicolas Berse, Felix Stienz und Michael BinzRedaktion: Annette Strelow (Radio Bremen), Henning van Lil (RadioBremen), Andreas Freitag (SWR), Jan Wirschal (SWR), Thorsten Pilz(NDR)Eine Produktion der bildundtonfabrik im Auftrag von Radio Bremen,SWR und NDR für Das Erste 2018.Die Fotos sind unter https://www.ard-foto.de/ und der Film imVorführraum des Pressedienstes Das Erste (https://presse.daserste.de)abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell