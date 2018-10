hGears Holding GmbH, Muttergesellschaft der Herzog GmbH, schließt Gruppenfinanzierung im Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich ab

Schramberg-Sulgen (ots) - Die strategische Neuausrichtung derhGears-Gruppe verläuft weiterhin sehr erfolgreich und dieGeschäftsaktivitäten in der zukunftsträchtigen Sparte "E-Mobility"wurden in den vergangenen Monaten konsequent weiter ausgebaut. Durchden Abschluss neuer Verträge mit in diesem Bereich führenden Kundenerwartet das Unternehmen bis 2020 den Anteil von "E-Mobility" auf 30%des Gesamtumsatzes auszubauen.Pierluca Sartorello, CEO der hGears-Gruppe, erklärt: "Mit denNeuverträgen ist es uns gelungen, das Unternehmen als einen führendenAnbieter von Präzisionskomponenten im Bereich der Elektromobilität zuetablieren. Aufgrund der immer strengeren Emissionsvorgaben sowie dessich ändernden Konsumentenverhaltens wird dieser Markt weiterhinstark wachsen und hGears ist bestens aufgestellt, um von diesemWachstum zu profitieren."Um die für die Neuprojekte benötigten Investitionen zu finanzierenhat das Unternehmen einen Konsortialkredit in Höhe von 50 Mio. EURabgeschlossen. Gleichzeitig werden die bestehenden Finanzierungenabgelöst.Patrick Heimpold, CFO der hGears-Gruppe, kommentiert: "DieMarktpositionierung des Unternehmens, das solide Kundenportfolio unddie daraus resultierenden vielversprechenden Perspektiven haben sehrstarkes Interesse bei potentiellen Finanzierungspartnern erzeugt.Letztendlich haben wir uns für eine Konsortialfinanzierung mit derSEB und der HSH entschieden und denken, zwei erstklassige Partner fürdie weitere Entwicklung des Unternehmens gefunden zu haben."Über hGears Holding GmbHDie hGears Holding GmbH mit Sitz in Schramberg-Sulgen, ist dieMuttergesellschaft der hGears-Gruppe bestehend aus der Herzog GmbH(Schramberg, Deutschland), mG miniGears S.p.A. (Padua, Italien) undder mG miniGears Co. Ltd. (Suzhou, China). Mit rund 1.000Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2017 einen Umsatz von 140Millionen Euro. Die hGears-Gruppe ist ein führender Anbieter vonPräzisionszahnrädern und Komponenten sowie Getrieben undAntriebssystemen. Hierbei kombiniert das Unternehmen als eines derwenigen weltweit mechanische Bearbeitungsverfahren mitPulvermetalltechnologien.Pressekontakt:hGears Holding GmbHBrambach 3878713 Schramberg · GermanyT +49 (7422) 566 0F +49 (7422) 566 491www.hgears.comRechtsform: GmbH. Sitz: Schramberg. Registergericht: Stuttgart, HRB737541Vorsitzender der Geschäftsführung: Pierluca Sartorello,Geschäftsführer: Patrick P. HeimpoldOriginal-Content von: hGears Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell