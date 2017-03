Ein guter Tag für den Spieler- und Verbraucherschutz / Landgericht Bielefeld bestätigt Gauselmann Gruppe in Sachen Spieler- und Verbraucherschutz

Bielefeld/Espelkamp (ots) - Das Landgericht Bielefeld hat heuteentschieden, dass der Fachverband Glücksspielsucht (fags) von derGauselmann Gruppe nicht verlangen kann, bestimmte Spielersperrenauszusprechen, für die es in Nordrhein-Westfalen keine gesetzlicheGrundlage gibt. Vorausgegangen war eine mündliche Verhandlung am 7.März 2017. Die Gauselmann Gruppe ist seit langem von der Wichtigkeitvon Spielersperren überzeugt, lehnt aber die vom FachverbandGlückspielsucht geforderte Sperrpraxis unter anderem wegenschwerwiegender datenschutzrechtlicher Bedenken in Bezug auf dieAusweiskontrollen aller Spielgäste ab. Zu Recht, wie das LandgerichtBielefeld heute bestätigte. Die Klage des FachverbandesGlücksspielsucht wurde als unbegründet abgewiesen. Die GauselmannGruppe wird ihr bereits in einigen Bundesländern erprobtesSperrsystem, das datenschonend und effektiv biometrische Merkmaleprüft, jetzt auch flächendeckend auf freiwilliger Basis inNordrhein-Westfalen zügig einsetzen."Heute hat das Gericht unsere rechtliche Auffassung bestätigt unddas Ansinnen des Fachverbandes Glücksspielsucht (fags)zurückgewiesen. Damit können wir nun in Zukunft eine bessere,einwandfreie und datenschutzrechtliche Sicherheit derjenigengewährleisten, die sich, aus welchen Gründen auch immer, in unserenSpielstätten vom Spiel ausschließen lassen wollen", kommentiert MarioHoffmeister, Leiter des Zentralbereichs Kommunikation der GauselmannGruppe, das heute ergangene Urteil des Landgerichts Bielefeld.Als verantwortungsbewusster Spielstättenbetreiber setzt dieGauselmann Gruppe in Sachen Einlasskontrolle und Spielersperre aufinnovative Technik - wie auf Flughäfen -, die auchdatenschutzrechtlich geprüft und unbedenklich ist. Mit demFace-Check-System kann mittels Gesichtserkennung geprüft werden,welchem Spielstätten-Gast der Einlass bedenkenlos gewährt werden kannund welchem er verwehrt wird. Face-Check ist dabei bisherigenEinlasskontrollsystemen in puncto Handling, Sicherheit undDatenschutz überlegen.Spielgäste, die sich selber vom Automatenspiel ausschließen lassenmöchten, werden so zuverlässig erkannt. Außerdem ermöglicht dasSystem eine Altersschätzung. Bei vermeintlich minderjährigenBesuchern benachrichtigt das System unverzüglich dasSpielstättenpersonal, damit eine zuverlässige Alterskontrolledurchgeführt wird."Dass unser System in der Praxis funktioniert, zeigt sich inBaden-Württemberg, dort haben wir aufgrund der aktuellen Gesetzgebungalle unsere 18 Casino Merkur-Spielotheken bereits im vergangenen Jahrmit dem Face-Check-System ausgerüstet. Und das System läufthervorragend", so Mario Hoffmeister. "In Nordrhein-Westfalen werdenwir auf freiwilliger Basis alle unsere 76 Spielotheken zügig mit demFace-Check-System ausrüsten." Einzelne Spielstätten, etwa inEspelkamp, sind bereits mit Face-Check ausgestattet. Hier wäre eswünschenswert, wenn die Bundesländer die gesetzgeberischen Grundlagenfür die bundesweite Einführung eines solchen biometrischen Systemsschaffen würden. Das würde, im Gegensatz zu Abstandsgeboten und demVerbot von sogenannten Mehrfachkonzessionen, ein echter Schritt inRichtung mehr Spieler- und Verbraucherschutz sein.Zusammen mit weiteren Präventionsmaßnahmen, wie z. B. derSpielerschutz-Kommission oder den regelmäßigen Personalschulungen,ist die Gauselmann Gruppe Vorreiter in Sachen Verbraucher-, Spieler-und Jugendschutz. Auch wenn sich die Zahl der pathologischen Spielerin Deutschland seit Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau (0,19%- 0,56% der erwachsenen Bevölkerung) befindet, wie die Bundeszentralefür gesundheitliche Aufklärung (BZgA) festgestellt hat, arbeitet dieGauselmann Gruppe permanent an einer weiteren Verbesserung desVerbraucher- und Jugendschutzes. (Neue BZgA-Daten: Glücksspiel inDeutschland weiter rückläufig - Suchtproblematik auf niedrigemNiveau:http://www.bzga.de/presse/pressearchiv/?jahr=2016&nummer=1045)Dass die Maßnahmen und die Ansprache von problematischenSpielgästen tatsächlich erfolgreich sind, zeigt sich vor allem an dergestiegenen Nachfrage von Beratungsangeboten, zeigt dies doch, dasssich immer mehr Menschen bewusst mit ihrem Spielverhaltenauseinandersetzen. "Ein insgesamt niedriges Niveau bei pathologischenSpielern und die erfolgreiche Präventionsarbeit unserer Branche, diediese Spielgäste in das Hilfesystem leitet, ist eineErfolgsgeschichte auf die man stolz sein kann", meint MarioHoffmeister.Pressekontakt:Bei Rückfragen:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Gauselmann im Internet: www.gauselmann.de oder -.comOriginal-Content von: Gauselmann Gruppe, übermittelt durch news aktuell