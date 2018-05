"Ein guter Grund zu feiern" an Fronleichnam mit Pater Nikodemus Schnabel im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Benediktinerpater Nikodemus Schnabel tauscht an Fronleichnam dasOrdensgewand gegen den Trainingsanzug. Für die ZDF-Sendung "Ein guterGrund zu feiern" macht er am Donnerstag, 31. Mai 2018, 17.45 Uhr,einen Ausflug in die Fitness-Szene. Was bewegt Menschen dazu, ihrenKörper zu optimieren?An Fronleichnam feiert die katholische Kirche den "Leib Christi".Liegt moderne Askese also ganz auf christlicher Linie? Hat eingesunder Geist nur in einem gesunden Körper Platz? Oder blendet dermoderne Körperkult nur alles aus, was nicht perfekt ist: Schwäche,Krankheit, die Sterblichkeit? Diesen Fragen geht Pater NikodemusSchnabel in seiner Sendung nach. Er macht sich an Feiertagenregelmäßig auf den Weg, um außergewöhnliche Menschen zu treffen, sichherausfordernden Situationen zu stellen oder hinter Kulissen undMauern zu blicken, die sonst verschlossen bleiben.https://www.zdf.de/gesellschaft/ein-guter-grund-zu-feiernhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/eingutergrundPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell