In guten wie in schlechten Zeiten: Ford und der 1. FC Köln feiern 25 Jahre treue Partnerschaft (FOTO)

Köln (ots) -- Seit 1994 sind die Ford-Werke Exklusivpartner desTraditionsclubs aus Köln-Müngersdorf und statten Clubführung undProfi-Kader mit neuen Ford-Modellen aus- Bei der Feier zur Saisoneröffnung des 1. FC Köln am 4. Augustsind auch die Ford-Werke mit verschiedenen Mitmach-Aktionen vertreten- Das beliebteste Modell des aktuellen FC-Profi-Kaders ist derFord Edge"Widder do": So lautet das Motto des Familienfestes, mit dem der1. FC Köln und seine Fans am Sonntag, 4. August, ab 11:30, auf denWiesen vor dem RheinEnergieSTADION die offizielle Saisoneröffnungfeiern. Der Traditionsverein aus Müngersdorf ist also wieder da, woer hingehört - in der 1. Bundesliga. Nie wirklich weg, sondern in denvergangen 25 Jahren stets als treuer Partner an der Seite des FCstand und steht die Ford-Werke GmbH.Als Ford 1994 als Exklusivpartner und Trikotsponsor beim 1. FCKöln einstieg, war noch nichts zu ahnen von den turbulenten Zeiten,die in den nächsten Jahrzehnten auf den Fußballclub zukommen sollten.Der FC beendete die Bundesliga-Saison 1994/95 auf Platz 10 und imProfi-Kader tummelten sich klangvolle Namen: Weltmeister Bodo Ilgnerstand im Tor, hinten räumten Alfons Higl und Karsten Baumann auf, imMittelfeld zogen Andrzej Rudy, Horst Heldt und Olaf Janßen die Fäden,vorne wirbelte das Traumduo Toni Polster und Bruno Labbadia. Und inden Schauräumen der Ford-Händler standen die erste Generation desFord Mondeo, das "Auto des Jahres 1994", und der ganz neue FordScorpio, der 1994 in dritter und letzter Generation auf den Marktkam. Bodo Ilgner entschied sich dann auch für den neuen Scorpio alsDienstwagen, "weil ich den für meine Familie brauche und die wildenZeiten hinter mir habe". Für Toni Polster durfte es ruhig etwaswilder, sprich sportlicher sein. Er fuhr das Coupé Ford Probe.Seitdem ist viel passiert: Der 1. FC Köln ist sechs Mal in die 2.Bundesliga abgestiegen, schaffte aber auch sechs Mal die Rückkehr insOberhaus und spielte 2017 nach 25 Jahren wieder im Europapokal. Beidem ständigen Auf und Ab in Müngersdorf gab es aber stets eineKonstante - die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ford-Werken.Der Autohersteller unterstützt den FC seit 1994 kontinuierlich alsExklusivpartner und stellt die Fahrzeugflotte für den Profi-Kadersowie die Clubführung. Zudem ist das blaue Ford-Oval, das zwischen1994 und 1999 auf den FC-Trikots prangte, seit 25 Jahren aufBandenwerbung und Anzeigetafel auch im RheinEnergieSTADION präsent. .Die beiden Kölschen Institutionen - wobei die Ford-Werke Kölnbereits 1930 und damit 18 Jahre vor dem 1.FC Köln gegründet wurden -verbindet also seit 25 Jahren eine treue Partnerschaft. Eine solchlange Verbindung ist wahrlich etwas ganz Besonderes im Profi-Fußball.Das betont auch Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführungder Ford-Werke GmbH. "Die Partnerschaft mit dem 1. FC Köln ist fürmich persönlich und unser ganzes Unternehmen eineHerzensangelegenheit. Wie echte Freunde stehen wir seit zweieinhalbJahrzehnten zusammen - in guten wie in schlechten Zeiten. Wir freuenuns über unser 25-jähriges Jubiläum an der Seite des FC und natürlichauch auf die neue Saison in der Bundesliga."Und auch die Clubführung des 1. FC Köln weiß Ford als treuenPartner sehr zu schätzen: "Wir sind froh und auch stolz, dieFord-Werke GmbH seit 25 Jahren als Exklusivpartner an der Seite des1. FC Köln zu haben", betont FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle."Zum einen ist die Zusammenarbeit über ein Vierteljahrhundert hinwegkeine Normalität im Profi-Fußball. Zum anderen steht das Jubiläumauch für Qualität. Sowohl unsere Profis als auch viele Mitarbeitervertrauen auf die Vielfalt und den Komfort des Kölner Autobauers. Wirkommen jährlich in den Genuss einer ausgezeichneten Fahrzeugflotteund profitieren von den Entwicklungen und Innovationen von Ford."Die Vorfreude auf die neue Saison in der Bundesliga ist bei denFord-Werken und dem 1. FC Köln groß. Entsprechend darf Ford natürlichnicht fehlen, wenn der FC mit seinen Fans am Sonntag, den 4. Augustvor dem RheinEnergieSTADION die offizielle Saisoneröffnung feiert. ImAktionsbereich des Kölner Autoherstellers können Besucher sich neueModelle wie den Ford Ranger Raptor oder den Ford Focus ST genauanschauen, beim Human Table Soccer in die Rolle vonTischkicker-Figuren schlüpfen oder eingehüllt in eine riesigePlastikkugel ihr Fußball-Glück beim Loopyball versuchen. Zur Stärkunggibt es Ford-Waffeln, die für einen guten Zweck verkauft werden.Nach dem Familienfest, gegen 18 Uhr, werden viele FC-Spieler ineinem Ford Edge nach Hause fahren. Das SUV-Modell ist derzeit derbeliebteste Dienstwagen der Profis.