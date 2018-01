Mit guten Vorsätzen gesund durchs neue Jahr (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gesünder essen, mehr Sport treiben, nicht mehr rauchen... kommtIhnen das bekannt vor? In den ersten Tagen des Jahres haben wir oftgute Vorsätze. Was daraus im besten Fall werden kann, dazu DagmarPonto:Sprecherin:Wenn wir es schaffen, die guten Vorsätze durchzuhalten, machen wiruns selbst ein Geschenk. Denn dadurch verringert sich unser Risiko,krank zu werden, sagt Reinhard Door von der "Apotheken Umschau":O-Ton Reinhard Door 16 sec."Das gilt zum Beispiel für die Zuckerkrankheit. Wer gesünder lebtund vor allem wer, wenn nötig, ein paar Pfunde Gewicht abbaut, dererkrankt weniger leicht an Diabetes. Das lohnt sich auch und geradefür ältere Menschen, weil das Diabetes-Risiko mit dem Alter steigt."Sprecherin:Wir alle wissen, wie schwer es ist, gute Vorsätze durchzuhalten.Oft hilft es, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, diebesonders viel bringt:O-Ton Reinhard Door 22 sec."Mein Tipp wäre: wenn Sie gerne Limonade oder Cola trinken,reduzieren Sie das und stellen Sie auf Wasser oder ungesüßten Tee um.Forscher haben festgestellt, dass zum Beispiel in den USA Süßgetränkewahrscheinlich für jeden zehnten Diabetesfall verantwortlich sind.Und es ist wohl auch ein Irrglaube, dass die Light-Version dieserGetränke gesünder wäre."Sprecherin:Auch die folgenden Tipps helfen, im neuen Jahr etwas für dieGesundheit zu tun - auf Genuss müssen wir dabei nicht verzichten:O-Ton Reinhard Door 19 sec."Besonders viel bringt es, möglichst viel selbst und mit frischenZutaten zu kochen, denn die Fertiggerichte aus dem Supermarktenthalten viel zu viel an Zucker, ungesunden Fetten und Salz. Und wergerne Süßes isst, der greift lieber zu einem Stück Obst als zuSüßigkeiten."Abmoderationsvorschlag:Wer ab und zu Heißhunger auf Schokolade, Pommes Frites oderähnlich ungesunde Lebensmittel hat und einfach nicht widerstehenkann, muss sich aber nicht grämen, schreibt die "Apotheken Umschau".Wenn man sich insgesamt gesund ernährt, darf man auch von Zeit zuZeit sündigen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell