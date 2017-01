Köln/Kürten. (ots) -Das Fenster in Kippstellung, die Heizung wird abgedreht. Fürfrische Luft und die vermeintliche Heizkostenersparnis machenBewohner im Winter genau diese beiden Fehler. Das Ergebnis: frischeLuft im Wohnraum, aber enorme Wärmeverluste und ausgekühlte Wände.Schimmelschäden werden so begünstigt. Experten geben Tipps, wieBewohner mit einem Gefühl von Behaglichkeit und ohne Schimmel zubegünstigen durch den Winter kommen. "Ein sehr gutes Raumklima istdurch richtiges Wohnverhalten auch im Winter zu erreichen", betontDipl.-Ing Thomas Molitor, stellvertretender Technischer Leiter desSanierungsspezialisten ISOTEC. Zwei Dinge müssen dafür erfüllt sein:Richtiges Lüften und Heizen. Richtiges Lüften sichert einenoptimalen Luftaustausch sowie eine gute Raumluftfeuchte. RichtigesHeizen unterstützt das Behaglichkeitsgefühl der Bewohner und wirktzudem prophylaktisch gegen Schimmelbefall.Richtiges LüftenFür das richtige Lüften und Heizen im Winter gibt es einigeRegeln, die unbedingt beachtet werden sollten:1. Räume dürfen nicht vollständig auskühlen. Deshalb sollte dasLüften im Winter mindestens zweimal am Tag stattfinden und nichtlänger als 5 bis maximal 10 Minuten dauern.2. Die Fenster müssen dafür komplett geöffnet werden (Stoßlüften).Bei gekippten Fenstern findet nur ein sehr langsamer Luftaustausch,und über längere Lüftungszeit ein höherer Energieverlust statt. Ambesten lässt man zwei gegenüberliegende Fenster oder Türen offen(Querlüften). Auf diese Weise entsteht ein Durchzug und die warme,verbrauchte Luft zieht rasch nach draußen ab.3. Nach dem Lüften müssen die Fenster wieder vollständiggeschlossen und nicht gekippt werden.4. Je kälter und windiger es draußen ist, desto kürzer solltegelüftet werden.5. Lüften ist auch dann sinnvoll und zielführend, wenn es draußenregnet.6. Je mehr Personen in einem Haushalt leben, je mehr gekocht,gewaschen und geduscht wird, desto öfter sollte gelüftet werden.7. Besonders das Schlafzimmer benötigt Frischluft, um einoptimales Raumklima zu erreichen. Weil während der Nacht jederSchlafzimmerbewohner durch seine Atemluft die Raumfeuchtigkeiterhöht, muss die Luftfeuchte beim Zubettgehen möglichst niedriggehalten werden. Dafür vor dem Schlafengehen gut lüften! Und amMorgen gleich wieder lüften, damit die über Nacht erhöhteRaumluftfeuchtigkeit wieder reduziert wird.Richtig HeizenDas richtige Lüften wird durch ein kluges Heizen komplettiert.Dafür gilt:1. Auch wenn tagsüber (oder auch für längere Zeiträume) niemandZuhause ist, muss bei niedrigen Außentemperaturen durchgehend geheiztwerden. Wenn man nach Hause kommt und dann erst einen ausgekühltenRaum aufheizen möchte, liegt der Energieverbrauch wesentlich höher,als wenn die Heizung auf einer niedrigeren Temperatur durchläuft.2. Die Raumtemperatur sollte 16 °C nicht unterschreiten.3. Innentüren zwischen unterschiedlich beheizten Räumen müssenimmer geschlossen sein. Wenn aufgeheizte Raumluft in einen kühlenRaum gelangt, kann es zu Kondensation auf den kalten Wandoberflächenkommen, d. h. die Feuchtigkeit sammelt sich an den kältesten Stellen.Solche Zimmer sind vom Schimmelbefall besonders betroffen."Durch richtiges Lüftungs- und Heizverhalten lässt sich die Gefahrvon Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall deutlich reduzieren",betont Ingenieur Thomas Molitor von ISOTEC. Wer richtig lüftet undheizt, beugt aber nicht nur einer gesundheitsschädlichenSchimmelbildung an den Wänden vor, sondern trägt auch zurHeizkostenreduzierung, Energieersparnis und damit zum Umweltschutzbei.Pressekontakt:ISOTEC GmbHPressesprecher Thomas BahneCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 - 8476106Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell