Mit gutem Gewissen Weihnachten feiern: Natürliche Weihnachtsbäume sind klimaneutral (FOTO)

Frankfurt (ots) -Wer Bedenken hat, einen echten Baum zum Fest ins Wohnzimmer zustellen, darf beruhigt sein: Natürliche Weihnachtsbäume sind in derRegel klimaneutral. Denn während des Wachstums verarbeiten sieklimaschädliches Kohlendioxyd (CO2) aus der Atmosphäre. Bei derspäteren Verwertung des Baumes wird aber weniger CO2 freigesetzt, alsvorher gespeichert wurde. Deshalb kann ein natürlicher Weihnachtsbaumbedenkenlos zum Fest ins Wohnzimmer gestellt werden.Die Klimabilanz eines natürlichen Weihnachtsbaums ist positiverals man vielleicht spontan denken würde. Als Sauerstofflieferant undCO2-Speicher erfüllt der Baum eine wichtige Funktion für Natur undKlima. Aber auch seine Verwertung nach dem Weihnachtsfest hatpositive Effekte. Dadurch hat der natürliche Weihnachtsbaum eineneutrale Klimabilanz, während der Plastikbaum mit rund 48 kg CO2 proBaum eine deutlich negative Klimabilanz ausweist.Grundsätzlich hat jeder Baum eine ausgeglichene CO2-Bilanz inseinem Lebenszyklus: Während des Wachstums spaltet der BaumKohlendioxid aus der Luft durch Photosynthese in Kohlenstoff undSauerstoff. Den Kohlenstoff nutzt der Baum zum Wachstum und speichertihn in Stamm und Ästen. Den Sauerstoff gibt der Baum an dieAtmosphäre ab. Stirbt der Baum, wird das vorher gespeicherte CO2wieder an die Atmosphäre zurückgegeben. Die CO2-Bilanz des Baumes -auch des Weihnachtsbaums - bleibt also grundsätzlich ausgeglichen undklimaneutral.Neben dem CO2-Kreislauf der Natur spielen weitere Aspekte eineRolle bei der genaueren Betrachtung der Klimabilanz einesWeihnachtsbaums. Hier die wichtigsten Faktoren im Überblick:- Nachhaltige KreislaufwirtschaftAuf einer Weihnachtsbaumkultur werden immer gleich viele Bäume neugepflanzt, wie zum Weihnachtsfest geschlagen wurden. Damit bleibt derBestand an nachwachsenden Weihnachtsbäumen in den Anbaukulturen immergleich.- TransportDurch den Transport der Weihnachtsbäume entstehen weitereCO2-Belastungen. Die meisten deutschen Weihnachtsbäume stammen jedochaus der Region, in der sie auch verkauft werden. Dadurch sind dieTransportwege in der Regel sehr kurz und die Belastungen entsprechendniedrig. Gerade verglichen mit Plastikbäumen, die meist in Chinaproduziert und per Schiff oder Flugzeug nach Europa geliefert werden.- VerpackungFür den Transport wird der Weihnachtsbaum meist in ein feines Netzgepackt. Dieses Netz wiegt im Durchschnitt rund 20 Gramm. DasMaterial ist häufig Kunststoff, inzwischen gibt es aber auch Netzeaus Naturmaterialien.- KompostierungWird der Weihnachtsbaum nach dem Fest kompostiert, setzt er dasgespeicherte CO2 wieder frei. Allerdings entstehen auch positiveEffekte für Umwelt und Klima. Denn bei der natürlichen Verrottungoder Kompostierung gibt der Baum zahllosen Kleinsttieren undOrganismen Nahrung und Lebensraum. An vielen Orten freuen sich auchZoos und Tierparks über die Weihnachtsbäume als beliebtesWinterfutter für viele Tiere.- Thermische VerwertungLandet der Weihnachtsbaum nach dem Fest im Müll, dann wird er inder Regel als Brennmaterial in einem Heiz- oder Stromkraftwerkverwendet. Dabei gibt er das vorher aus der Umwelt gespeicherte CO2wieder ab. Auf der anderen Seite sorgt der Weihnachtsbaum auf dieseWeise dafür, dass andere fossile Energieträger wie Kohle, Gas oder Öleingespart werden können.- Nachhaltige Weiterverwendung als Material für Möbel oderBaustoffeAbsolut klimafreundlich ist der Weihnachtsbaum, dessen Holz oderHolzspäne nach dem Fest als Material für Möbel oder Baumaterialgenutzt wird. Durch diese Weiterverarbeitung wird das im Holzgespeicherte CO2 nicht freigesetzt, sondern dauerhaft gebunden.Außerdem ersetzt das Holz andere, energieintensivere Baustoffe wieBeton, Stahl oder Aluminium. Das spart wertvolle Rohstoffe undentlastet die Umwelt zusätzlich.- Alternative Plastikbaum?Eine Nachhaltigkeitsstudie des Ellipsos Instituts in Montreal hat2009 berechnet, wie die CO2-Bilanz eines natürlichen Weihnachtsbaumsim Vergleich zu einem Plastikbaum aussieht. Das Ergebnis derwissenschaftlichen Berechnungen ist eindeutig: Der natürlicheWeihnachtsbaum hat eine neutrale CO2-Bilanz, die je nach Szenario um-0,5 bis 3 kg CO2 schwankt. Und das obwohl in der Studie einigepositive Effekte wie die Holzverwertung als Möbel- oder Baumaterialnicht berücksichtigt wurden. Der Plastikbaum produziert dagegen rund48 kg CO2 bei seiner Herstellung, dem Transport und der Entsorgung.Mindestens 17 Jahre müsste eine Familie ihren Plastikbaum nutzen,bevor er mit einem natürlichen Weihnachtsbaum mithalten kann.Über den Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum vereinigt einige dermittelständigen und führenden Weihnachtsbaum-Erzeuger in Deutschlandmit dem Ziel, den natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum zu fördern.Der Verband ist unabhängig und nicht gebunden an Baumarten oderHerkunftsregionen. 