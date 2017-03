gutefrage entscheidet sich für Video-Out-Stream-Adserving von SpotX Deutschlands größte Frage-Antwort-Plattform jetzt mit automatisierter (programmatic) Videowerbung

Hamburg (ots) - gutefrage, die größte Frage-Antwort-Plattform imdeutschsprachigen Raum, entscheidet sich für SpotX alsVideo-Inventar-Management-Plattform. Mit dem Adserver von SpotX wirddas Unternehmen mit Sitz in München programmatischeOut-Stream-Videowerbung einführen und so zusätzliche Einnahmequellenfür die Webseite mit knapp 20 Millionen Unique Usern generieren.gutefrage verfügt über zehn Jahre Erfahrung im BereichUser-Generated-Content und ist ein Angebot der gutefrage.net GmbH,einer hundertprozentigen Tochter der Holtzbrinck Digital GmbH. DieCommunity zählt fast 3,5 Millionen Mitglieder. Seit Bestehen wurdenmehr als 18 Millionen Fragen gestellt und fast 70 Millionen Antwortengeliefert. Die mobile Webseite ist mit 11,87 Millionen Unique Usernpro Monat (AGOF digital facts 2016-12) das drittgrößte mobile Angebotin Deutschland. gutefrage integriert die SpotX-eigeneIn-Content-Ad-Unit für Out-Stream-Videowerbung in Textumfeldern undermöglicht Werbetreibenden und ihren Agenturen somit zum ersten Mal,Nutzer mit Videowerbung anzusprechen.SpotX liefert die automatisierte Infrastruktur für gutefrage. Dazugehören ganzheitliche Adserving und Advanced Analytics. DasDemand-Facilitation-Team von SpotX wird mit dem Sales-Team vongutefrage zusammenarbeiten und gemeinsam Monetarisierungsstrategienentwickeln, darunter Private Marketplaces und Curated Marketplaces,um so der Nachfrageseite gezielte Werbung und gutefrage.netUmsatzsteigerungen zu ermöglichen.Markus Forster, Director Sales & Business Development beigutefrage, kommentiert: "Durch seine zehnjährige Erfahrung mitglobaler Videowerbung bietet SpotX ein konkurrenzloses Angebot fürVideo-Adserving. Diese Technologie versetzt uns nun in die Lage, mitVideo-Werbungtreibenden automatisiert zusammenzuarbeiten und dabeidie User Experience nicht zu unterbrechen. Die innovative und leichtanpassbare Technologielösung von SpotX, die permanenteWeiterentwicklung der Produkte sowie Support und Service des Teamsmachen SpotX zum richtigen Partner für uns, mit dem wir unser Angebotan Werbemöglichkeiten ausbauen können."Stefan Beckmann, Managing Director von SpotX DACH, ergänzt:"gutefrage hat eine große Reichweite und hoch-engagierte Nutzer.Beides ist für Marken sehr attraktiv. Mit unserem Video-Adserver kanndie Webseite jetzt die steigende Nachfrage nach automatisierterVideowerbung gewinnbringend nutzen, und das bringt gutefrage einewertvolle neue Einnahmequelle."Über gutefragegutefrage ist die Frage-Antwort-Plattform, auf der sich MillionenMenschen gegenseitig helfen. Anonym & schnell. Die Nutzer profitierenvon einer aktiven Community, die Meinungen und Wissen teilt. Seitüber zehn Jahren bekommt jeder auf gutefrage rund um die Uhr schnellLösungen für Fragen und Probleme aus dem täglichen Leben in denKategorien Geld & Finanzen, Gesundheit & Medizin, Computer & Technik,Schönheit & Kosmetik sowie Auto & Verkehr.Mobile Nutzer erhalten über die App von gutefrage schnelle undhilfreiche Antworten zu jeder Zeit und überall. Die App istkostenfrei für iOS und Android verfügbar.Die Frage-Antwort-Plattform gutefrage ist ein Angebot dergutefrage.net GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der HoltzbrinckDigital GmbH. Mit 20,65 Millionen Unique Usern (AGOF digital facts2016-12) schafft es die Plattform aktuell auf Platz 3 im AGOFRanking.Werbetreibende erreichen gutefrage über den VermarkterInteractiveMedia. Zum weiteren Portfolio der gutefrage.net GmbHzählen u.a. die Ratgeberportale HELPSTER und COSMiQ. DetailliertereInformationen unter: www.gutefrage-gruppe.netÜber SpotXSpotX ist eine Technologieplattform zur Vermarktung vonOnline-Video-Werbung für Premium-Publisher und TV-Sender, die übereine Lösung ihre gesamte Wertschöpfungskette der Vermarktung abbildenund ihre Inhalte über alle Bildschirme monetarisieren möchten. DieSpotX-Plattform bietet Publishern volle Transparenz und eine sichereund kontrollierte Umgebung zur Steuerung und Optimierung ihrerBewegtbildvermarktung.Die Monetarisierung kann sowohl über private Marktplätze (PrivateMarketplaces) als auch über direkt automatisiert gesteuerteAbschlüsse (Programmatic Direct Deals) und offene Marktplätze (OpenMarketplaces) erfolgen. Das Ad Serving, die führende automatisierteTechnologie, und die offene und erweiterbare Architektur von SpotX,tragen zur Vereinfachung des komplexen digitalen Video-Ökosystems fürglobale Publisher bei.SpotX hat seinen Hauptsitz in Denver (Colorado) und weitereNiederlassungen in New York, San Francisco, London, Sydney,Amsterdam, Hamburg, Belfast und Singapur. Im Juli 2014 erwarb die RTLGroup einen Anteil von 65 Prozent an dem Unternehmen, das im Jahr2007 von Mike Shehan, CEO, und Steven Swoboda, CFO und COO, gegründetwurde.Alle wichtigen Neuigkeiten zu SpotX gibt es bei Twitter(@spotxchange) oder auf der Webseite www.spotxchange.com.