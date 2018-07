"Die gute Nachricht": Gebärmutterhalskrebs: Impfen gegen das Risiko (FOTO)

Berlin (ots) -Gebärmutterhalskrebs ist der weltweit vierthäufigste Tumor beiFrauen. Auslöser sind krebsverursachende Viren bei sexuellem Kontakt.Seit 2006 gibt es Impfstoffe die zu fast 100 Prozent schützen. Dochlange Zeit wurden nur Mädchen geimpft. Weil die Infektion aber vorallem von Jungen ausgeht, wird nun auch diesen eine Impfungempfohlen. Damit steigen die Chancen auf eine flächendeckendeImmunisierung und damit auf weniger Krankheitsfälle.Gebärmutterhalskrebs wird durch bestimmte Arten der sogenanntenhumanen Papillomaviren (HPV) ausgelöst. In Deutschland erkrankenjährlich mehr als 4.000 Frauen an dieser Krebsform. Obwohl einwirksamer Impfstoff gegen die Krankheit existiert, liegen dieImpfquoten hierzulande nur bei etwa 50 Prozent. Meist infizieren sichjunge Männer und übertragen die Infektion, ohne selbst an Krebs zuerkranken. Seit Kurzem empfiehlt deshalb die Ständige Impfkommissiondes Robert-Koch-Instituts auch Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahrensich gegen die HP-Viren impfen zu lassen - also möglichst vor demersten Sexualkontakt.Was eine hohe Impfquote bewirken kann, zeigt ein Blick ans andereEnde der Welt: In Australien gibt es seit 2007 gratis Impfungen inSchulen. Ergebnis: Etwa 80 Prozent der Mädchen sind geimpft. Die Zahlder infizierten Frauen ging von 23 Prozent auf ein Prozent zurück.Das Land ist optimistisch, die Krankheit in den nächsten zehn biszwanzig Jahren komplett zu besiegen. Die Impfempfehlung für Jungen inDeutschland ist deshalb ein vielversprechender Start für eine höhereImpfquote und damit geringere Zahlen von Infektionen. Eine guteNachricht!Ihr Ansprechpartner:Andreas Aumann, Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell