Das gute Gefühl der Sicherheit - Auch im Osterurlaub (AUDIO)

Affing (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Tage werden immer länger und so langsam können wir uns von derdunklen Jahreszeit verabschieden. Dann wird es auch für Einbrecherwieder schwerer, ihrem Tagwerk nachzugehen. Allerdings steht schondas nächste Ereignis an, das das Einbruchgeschäft stärken könnte -die Osterfeiertage. Viele von uns verreisen dann in den Urlaub oderbesuchen Verwandte - in der Folge stehen viele Häuser und Wohnungenleer und sind ein gefundenes Fressen für Einbrecher. Wie man sich undsein Zuhause schnell und einfach schützen kann und wie Profis dafürsorgen, dass garantiert niemand mehr bei Ihnen einbricht, weiß HelkeMichael.Sprecherin: Die Osterfeiertage können Sie auch fernab von Zuhausegenießen, wenn Sie zuverlässige Sicherheitstechnik installierenlassen.O-Ton 1 (Florian Lauw, 13 Sek.): "Es gibt aber auch Alarmanlagenwie die Smarvest-Alarmanlage von ABUS, die Sie ganz einfach selbstbei sich zu Hause installieren können. Übrigens ist die Smartvestauch vor kurzem Testsieger der Stiftung Warentest geworden, mit Note3,1 befriedigend."Sprecherin: Erklärt Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. DieSmartvest-Funkalarmanlage besteht aus einer Basis, einemBewegungsmelder, Tür- oder Fensterkontakten und einer Fernbedienung.O-Ton 2 (Florian Lauw, 14 Sek.): "Je nach Bedarf, kann man dasSystem erweitern mit weiteren Tür- oder Fensterkontakten, mitRauchmeldern, einer Außensirene, Funksteckdosen, die das Lichtautomatisch an- und ausschalten können, und bis zu vier Kameras. Auchein Wassermelder ist mittlerweile erhältlich."Sprecherin: Beim Aufbau muss man nicht sonderlich technisch begabtsein.O-Ton 3 (Florian Lauw, 15 Sek.): "Man installiert zunächst diekostenlose App auf das Smartphone und die führt Sie dann durch dieInstallation. Wer noch mehr Informationen benötigt, kann ganz einfachauf Youtube interessante Erklärvideos anschauen oder geht direkt aufdie Seite abus-smartvest.com."Sprecherin: Profisysteme bieten noch mehr Schutz, sollten aberauch von Profis installiert werden.O-Ton 4 (Florian Lauw, 30 Sek.): "Ein Profisystem wie unsereSecvest-Funkalarmanlage bietet auch die Möglichkeit, mechanischenSchutz einzubinden. Das heißt, ich erhalte hier die Möglichkeit, denTäter schon beim Einbruchversuch mechanisch und elektronischabzuwehren. Will also jemand ein Fenster oder eine Tür aufhebeln,stemmen sich ihm 1,5 Tonnen Widerstand entgegen und gleichzeitig gehtder Alarm los. Auch ein solches System kann man übrigens mit Kameraskombinieren und sich zum Beispiel Beweisfotos aufs Handy schickenlassen."Abmoderationsvorschlag:Egal, ob Sie selbst ein Alarmsystem einbauen oder das vom Profimachen lassen - sicherer wird Ihr Zuhause auf jeden Fall und Siekönnen mit einem guten Gefühl die Osterfeiertage genießen. Mehr Infosunter www.abus.com.