Mit günstigem Ratenkredit aus der Dispofalle (FOTO)

München (ots) -Verbraucher sparen durch Umschuldung durchschnittlich 348 EuroRegelmäßige Ratenzahlung sorgt für KostendisziplinVerbraucher sparen durchschnittlich 348 Euro, wenn sie ihrenteuren Dispokredit durch einen günstigeren Ratenkredit ablösen.1)Bankkunden, die ihr Girokonto überziehen, zahlen dafür in Deutschlandim Schnitt 9,78 Prozent Dispozinsen p. a.2) Der effektive Jahreszinsfür einen Ratenkredit, der über CHECK24.de abgeschlossen wird, liegtbei durchschnittlich 2,27 Prozent. Frauen schließen über CHECK24.deKredite zu einem durchschnittlichen Jahreszins von 2,68 Prozent ab.Männer zahlen im Schnitt nur 2,08 Prozent Effektivzinsen - 22 Prozentweniger. Das Sparpotenzial bei einer Dispoablösung ist imbetrachteten Beispiel für Männer im Schnitt 28 Euro höher als fürFrauen. Möglicher Grund: Männer verfügen im Schnitt über ein höheresEinkommen und erhalten dadurch bei Krediten mit bonitätsabhängigenZinsen günstigere Konditionen.3)Verbraucher kommen mit Ratenkredit diszipliniert aus derDispoverschuldung"Bei einem Ratenkredit müssen Verbraucher monatlich festgelegteRaten tilgen und kommen so diszipliniert aus der Dispo-Verschuldung",sagt Christian Nau, Geschäftsführer für den Bereich Finanzen beiCHECK24.de. "Durch die geringeren Zinsen liegt das Sparpotenzialeiner Umschuldung bei mehreren hundert Euro."1)Beispielrechnung für einen Ratenkredit über 3.000 Euro mit einerLaufzeit von 36 Monaten. Der Vergleich setzt die durchschnittlich inDeutschland erhobenen Zinsen für einen Dispositionskredit in Relationzu den durchschnittlichen Effektivzinsen, die CHECK24-Kunden füreinen Ratenkredit zur Ablösung eines Dispo in gleicher Höhe zahlen.Der Effektivzins ist auf zwei Nachkommastellen gerundet.Berücksichtigt wurden alle zwischen April 2016 und März 2017 überCHECK24.de abgeschlossenen Ratenkredite mit Verwendungszweck"Ausgleich Dispo" oder zur freien Verwendung und einer Kreditsummezwischen 1.000 und 5.000 Euro. Zur besseren Vergleichbarkeit wurdenDispo- und Ratenkredit im Beispiel über drei Jahre mit fixenmonatlichen Raten getilgt. Weitere Infos unter https://www.check24.de/kredit/publikationen/zinsen-dispo-ratenkredit/.2)Durchschnittlicher Zinssatz Dispokredit in Deutschland: 9,78Prozent eff. p. a.: Quelle:https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/3)Quelle: Statistisches Bundesamt destatis: http://ots.de/qmEct