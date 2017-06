Ein grüner Sturm zieht auf - BILD

Bereits 3.888 E-Bikes an 888 Hoteliers vermietetWien (ots) - Es ist wohl das innovativste E-Bike-VerleihkonzeptEuropas. Das Start-up-Unternehmen Greenstorm aus Ellmau tauschtGutscheine für leere Hotelzimmer gegen E-Bikes. Oder E-Autos. OderLadestationen. Und tut damit dem Tourismus und der Umwelt einengroßen Gefallen.2009 gründete Wolfgang Spieler littlegreentoe und etablierte damitdas Tauschkonzept von E-Mobilen gegen Hotelzimmergutscheine in derHotellerie. Als sich sein Stiefsohn Philipp Zimmermann in die Tochterseines Arbeitgebers Richard Hirschhuber verliebte, sprang der Funkeüber: Aus littlegreentoe wurde Greenstorm, aus Philipp Zimmermanndessen Geschäftsführer und aus Hotelier und Marketingberater RichardHirschhuber der zweite Geschäftsführer. »Die Idee, leere Betten gegenein Produkt zu tauschen, was teuer in der Anschaffung wäre, gefälltden Hoteliers«, erklärt Philipp Zimmermann. Wenn man bedenkt, dassdie Durchschnittsauslastung im DACH-Raum bei 50 Prozent liegt, dieHoteliers den Zeitraum zur Einlösung der Gutscheine selbst bestimmenund sich Anschaffung, Wartung sowie die Aufbewahrung über dieWintermonate ersparen, ein durchaus lohnender Deal. »Doch neben derWertschöpfung aus leer stehenden Zimmern kommt noch ein zweiter,wichtiger Aspekt dazu: Die Hoteliers können mit E-Bikes eine neueGästeschicht ansprechen«, ergänzt Richard Hirschhuber, der auchEigentümer vom Boutique Hotel Träumerei#8 by Auracher Löchl inKufstein ist.Zwtl.: Jährlicher WechselDie E-Bikes von Greenstorm, die am Ende der Saison zirka 1.000Kilometer am Tacho haben, werden im Lager des Ellmauer Start-upsgewartet, aufpoliert und gebraucht verkauft. Rasch etablierte sichGreenstorm ganz nebenbei zu Europas größtem Gebrauchthändler fürE-Bikes. Aktuell beträgt der Fuhrpark 3.888 E-Bikes, die allerdingserst im Herbst wieder nach Ellmau kommen. Im Moment werden dort dieE-Bikes der vergangenen Saison verkauft.Zwtl.: RückenwindE-Bikes haben mit 25,8% im Jahr 2014 sogar die Trekkingräder alsbeliebtester Fahrradtyp in Deutschland überholt* und begeisternmittlerweile alle Radsportler. Klassische Mountainbiker, die trotzsteiler Strecken in einer gesunden Pulsfrequenz bleiben und vielweitere Strecken zurücklegen wollen ebenso wie Downhill- oderFatbike-Fahrer, die jetzt auch beim Aufwärtsfahren ihren Spaß haben.Aber auch Radfahrer, die einfach nur ein bisschen mehr von derUrlaubsgegend sehen wollen, steigen gerne auf das Fahrrad mitelektrischer Unterstützung um.*Quelle: [idealo.de/statista] (https://www.idealo.de/statista)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Geschäftsführer Philipp Zimmermann & Richard Hirschhuber Tel.: +43 5358 43582, info@greenstorm.eu - www.greenstorm.eu - Europas größter E-Bike-GebrauchthändlerDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell