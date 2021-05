Das grüne Zeitalter: Yadea kündigt an, bis 2021 über 150 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung von Elektromobilität zu investieren

München (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seines Engagements für die Entwicklung branchenführender Technologien für umweltfreundliches Fahren hat die Yadea Technology Group Co., Ltd. ("Yadea", 01585.HK), eine führende Marke für Elektrofahrzeuge auf zwei Rädern, angekündigt, seine Investitionen in Forschung und Entwicklung im Jahr 2021 auf mindestens 150 Millionen US-Dollar zu erhöhen.Die kontinuierlichen Investitionen von Yadea in Forschung und Entwicklung kommen in einer Zeit, in der der Umweltschutz im Mittelpunkt der weltweiten Diskussionen steht. Anfang dieses Jahres haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) ehrgeizige neue Ziele zur Senkung der Kohlendioxidemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030 beschlossen, und das Vereinigte Königreich hat mit radikalen Plänen zur Senkung der Kohlendioxidemissionen um 78 Prozent bis 2035 nachgezogen. Große Länder auf der ganzen Welt haben sich ebenfalls Ziele für emissionsfreie Fahrzeuge gesetzt, um den Umstieg auf Elektromobilität voranzutreiben. Diese Trends wurden durch die COVID-19-Pandemie beflügelt, da sich mehr Menschen für alternative, umweltfreundliche Transportlösungen entscheiden, die den Kontakt mit anderen Menschen einschränken.Diese Veränderungen im Verbraucherverhalten, gepaart mit erweiterten Fördermitteln für E-Mobilität und Innovationen in der Technologie, beschleunigen die Entwicklung der elektrischen Zweiradindustrie - was Yadea dazu veranlasst, seine Vorteile in den Bereichen F&E, Fertigung und Produktentwicklung auszubauen.Als größter Investor der Branche in Forschung und Entwicklung hat sich Yadea seit langem der Entwicklung führender Technologien verschrieben. Im Jahr 2020 verfügte das Unternehmen über eine Bibliothek von 1.097 Patenten, darunter 85 Erfindungspatente; sechs branchenführende F&E-Zentren, 2 CNAS-Labore auf nationaler Ebene und ein industrielles Designzentrum.Als Ergebnis der kontinuierlichen Fokussierung auf Produktforschung und -entwicklung hat Yadea herausragende technische Fortschritte in den Bereichen Stromversorgung, Batteriemanagement und intelligente Systeme erzielt.Das Antriebssystem des Elektrorollers ist mit einem integrierten, seitlich montierten Motor und einem Softpack-Lithium-Akku mit großer Kapazität ausgestattet. Dadurch kann das Fahrzeug in 5,5 Sekunden von 0 auf 50 km/h beschleunigen und eine Spitzengeschwindigkeit von 80 km/h erreichen, was das ultimative Fahrerlebnis bedeutet.Währenddessen verbessert das fortschrittliche Batteriemanagementsystem (BMS) die Leistung, Ausdauer und Sicherheit durch neun Sicherheitsfunktionen, einschließlich Überstromschutz, Überladeschutz, Kurzschlussschutz und mehr, und garantiert so die Sicherheit des Fahrzeugs.Um das Reisen intelligenter zu machen und den Bedürfnissen der modernen Mobilität gerecht zu werden, ist die Elektroroller-Serie von Yadea mit einem GPS-Präzisionspositionierungssystem und anderen intelligenten Funktionen ausgestattet, einschließlich PKE Smart Lock-Technologie, Störungs-Selbstkontrolle, OTA-Updates und mehr."'Electrify your Life', unser Slogan, lässt sich leicht ausrufen, erfordert aber in der Tat eine Menge Aufwand bei der Umsetzung", so Aska Zeng, General Manager von Yadea."Ausgehend von diesem Ausgangspunkt ist sich Yadea als Branchenführer und Pionier der Bedeutung von Forschung und Entwicklung durchaus bewusst. Deshalb wurden jeweils umfangreiche Maßnahmen in den Bereichen Innovation sowie Forschung und Entwicklung ergriffen, um den Weg zum Ziel zu ebnen. Und aufgrund unserer bisherigen Erfolge und des positiven Feedbacks unserer Anwender weltweit haben wir Grund zu der Annahme, dass wir uns in eine solide und sinnvolle Richtung bewegen, um mehr Aspekte des Lebens zu elektrifizieren", fügte er hinzu.Laut Zeng wird Yadea seine Produktiterationen und Technologien weiter beschleunigen, um den Verbrauchern weltweit das ultimative grüne Transporterlebnis zu bieten.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologien entwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere:Offizielle Website: https://www.yadea.com/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.OfficialInstagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1509677/Photo_for_Yadea_R_D_Story.jpgPressekontakt:YADEA Medienteam86-510-88100267media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuell