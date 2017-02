Der grüne Sonnenuntergang - Ein seltenes Naturschauspiel

München (ots) - Eines der schönsten Wetterphänomene ist sehrselten und wird häufig übersehen: das grüne Leuchten kurz nachSonnenuntergang oder direkt vor Sonnenaufgang. Allerdings ist dasseltene Lichtspiel nur bei klaren Sichtverhältnissen zu beobachten.Die Experten der kostenlosen Wetterapp Morecast erklären, was sichhinter dem physikalischen Phänomen verbirgt.Sonnenuntergänge sind wahre Natur-Verwandlungskünstler: Malverschwindet der Himmelskörper ganz unbemerkt hinter den Wolken, maltaucht er den gesamten Horizont in beeindruckende Farben. Wer beioptimalen Wetterbedingungen ganz genau hinschaut, wird Zeuge desgrünen Strahls, auch "grüner Blitz" oder "grünes Leuchten" genannt.Dabei erscheint das letzte sichtbare Stück der Sonne für wenigeSekunden in strahlendem Grün."Keine Magie, sondern reine Physik"Wie das grüne Leuchten zustande kommt, erklärt Josef Lukas,Meteorologe der Wetterapp Morecast: "Das weiße Licht der Sonne wirdin der Erdatmosphäre gebrochen. Es teilt sich - ähnlich wie beimRegenbogen, je nach Wellenlänge in verschiedene Farben, diesogenannten Spektralfarben. Beim Sonnenuntergang verschwindetzunächst das rote und gelbe Licht. Blaues und grünes Licht bleibtübrig, da es stärker gebrochen wird. Das blaue Licht ist jedoch meistzu schwach, um mit bloßem Auge gesehen zu werden. "Es bleiben diekurzwelligen, grünen Lichtstrahlen, die etwa eine Sekunde lang hellaufleuchten, bevor das Sonnenlicht vollständig hinter dem Horizontverschwindet", so Josef Lukas.Nur bei optimalen Bedingungen sichtbarSo beeindruckend das grüne Leuchten ist, so selten kann man esbeobachten, da es nur bei optimalen Wetterbedingungen zu sehen ist.Viele Staub- oder Wasserteilchen in der Luft etwa brechen dieStrahlen der Sonne, bevor sie sich am Horizont ausbreiten und dasAuge des Menschen erreichen können. Wichtig ist auch, dass die Sonnehinter dem mathematischen Horizont verschwindet und nicht etwa hinterBergen, Häusern oder Bäumen. Am häufigsten wird das Phänomen deshalbam Meer beobachtet. Hier ist es natürlich auch beim Sonnenaufgang zusehen.Ausführliche Informationen sowie Bildmaterial zum grünen Leuchtenfinden Sie hier: https://spark.adobe.com/page/df4VIIoARwn3b/Mehr zu Morecast finden Sie unter: https://morecast.com/de/Pressekontakte:Josef LukasMedienmeteorologeTel.: +43 1 2631122 331E-Mail: jlukas@ubimet.comJulia ReinertfischerAppeltOtl-Aicher-Straße 6480807 MünchenTel.: +49 89 747455 213E-Mail: morecast@fischerappelt.deOriginal-Content von: UBIMET GmbH, übermittelt durch news aktuell