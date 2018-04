Der grüne Button ist live: VERIMI startet stufenweise seine Identitäts- und Datenplattform (FOTO)

Berlin (ots) -- VERIMI-Plattform ist live geschaltet, das Basisprodukt ist mitVideo-Ident-Verfahren ausgestattet- Deutsche Bank und Bundesdruckerei binden VERIMI ein, weitereGesellschafter und Partner folgen im ersten Halbjahr- Start-ups Weltsparen, Compaio und Docyet sind Anwendungspartnerder ersten Stunde- Weitere Produktfeatures wie Bezahl- und Ausweisfunktion sowiedigitale Behördengänge kommen in den nächsten Monaten hinzuAb sofort ist VERIMI, die neue europäische Identitäts- undDatenplattform, mit seinem zentralen und bequemen VERIMI Log-in(Single-Sign-on) als Basisprodukt (Minimum Viable Produkt - MVP) imdeutschen Markt verfügbar. Der Launch erfolgt stufenweise: In einemersten Schritt wurde die VERIMI-Systemplattform hochgefahren undproduktiv geschaltet. Als VERIMI Gesellschafter sind in diesemStadium des Go-Live-Prozesses die Deutsche Bank und dieBundesdruckerei dabei. Der grüne VERIMI Button ist damit für dieOnline-Kunden der Deutschen Bank und die Kunden der Bundesdruckereilive geschaltet."Der Start der Plattform ist ein wichtiger Meilenstein in derGeschichte von VERIMI und für die Digitalwirtschaft in Europa", sagtDonata Hopfen, CEO bei VERIMI. "Wir sind jetzt mit unserem VERIMISystem live, stufenweise binden wir in den nächsten Wochen undMonaten weitere Gesellschafter und Anwendungspartner an. Uns war eswichtig, jetzt mit der Plattform unter realen Bedingungen live zugehen." Parallel ist mit Weltsparen, Compaio und Docyet einausgewählter Kreis von Start-ups angebunden, die von Beginn an dieEntwicklung von VERIMI aktiv begleitet haben. Ziel ist es, nach demStart der Plattform, diese zügig mit neuen Produktfeaturesauszustatten und die Reichweite schrittweise zu erweitern.Neben dem Single-Sign-on ist das Video-Ident-Verfahren von Beginnan Teil des Produktes. Bei diesem können sich Nutzer mit Hilfe ihresPersonalausweises oder Reisepasses direkt online legitimieren.Weitere Funktionen kommen sukzessive dazu, zum Beispiel diequalifizierte elektronische Signatur nach eIDAS, Bezahldienste, dasHochladen und das Archivieren sensibler Dokumente sowieFunktionalitäten für Personaldokumente. VERIMI ermöglicht damit auchso genannte digitale Behördengänge, also beispielsweise die sichereIdentifikation und Authentifizierung mit Bürgerportalen.Nutzer behalten mit VERIMI die Kontrolle über ihre DatenVERIMI ist als zentrale und branchenübergreifende Plattformkonzipiert. Nutzer registrieren sich einmalig und können danach diedigitalen Services und Produkte der angebundenen Partner nutzen.Darüber hinaus bietet VERIMI für Nutzer die einfache Möglichkeitbereits hinterlegte Kundendaten auf die Plattform zu übertragen.Wesentlicher Vorteil von VERIMI ist es, dass Nutzer die volleKontrolle über ihre eigenen Daten behalten. Über Einstellungen aufder Plattform können sie selbst bestimmen, welche persönlichen Datenwelcher Partner erhalten soll. Einmal erteilte Genehmigungen könnenjederzeit widerrufen werden. VERIMI ist im ersten Release alszentrale Plattform konzipiert, wird jedoch bei entsprechendemReifegrad der Technologien auf ein dezentrales Modell umgestellt.Für Partnerunternehmen bedeutet die Integration von VERIMI, einesichere und einfache Möglichkeit, Kunden im Einklang mit derDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) digital anzusprechen und zubinden. VERIMI liefert zudem sichere Identitäten an die angebundenenPartner, was zu weniger Abbrüchen bei Transaktionen und zu geringerenZahlungsausfällen führt. Zudem gewinnt VERIMI kontinuierlich neuePartner und Kunden und steigert damit Reichweite und Relevanz derPlattform. VERIMI ist als eine für alle Branchen und Industrienoffene Plattform entwickelt, die es Unternehmen leicht macht, diegrünen VERIMI Button über die API Schnittstelle bequem in bestehendeOnline-Angebote zu integrieren.Datensicherheit auf höchstem NiveauVERIMI ist eine offene Plattform, die von den Anwendungspartnernauf Basis von Standard-Protokollen wie OAuth und OpenID Connect inWebsites und Apps eingebunden werden kann. Die Plattform unterstütztzukünftig alle vier Authentifizierungsstufen (LoA 1-4) nachISO-Standard, startend mit dem einfachen Log-in und der Bestätigungeines zweiten Faktors(z.B. Zahlencode via SMS). Die höheren Stufendrei und vier werden in enger Zusammenarbeit mit der Bundesdruckereibis zum Ende des Jahres bereitgestellt: durch den Einsatz desPersonalausweises oder dem Einsatz mobiler Identifikationslösungenauf dem Handy, die im Förderprojekt OPTIMOS desWirtschaftsministeriums entwickelt werden. Die VERIMI-PlattformArchitektur sorgt zusätzlich dafür, dass Kundendaten auf mehrerenEbenen geschützt werden. So werden beispielsweise sämtlicheNutzer-Konten wie auch die hinterlegten Daten in den Kontenindividuell verschlüsselt. Damit wären die Nutzerdaten selbst beieinem unerlaubten Eindringen in die Systeme sicher. VERIMI erfülltdie hohen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der EuropäischenUnion, einschließlich der im Mai inkrafttretendenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO).Zitat Deutsche BankMarkus Pertlwieser, Digitalchef für Privat- und Firmenkunden derDeutschen Bank: "Nur der vertrauenswürdige Umgang mit den Daten derKunden öffnet dauerhaft die Tür zu digitalen Geschäftsmodellen.VERIMI geht als offene Plattform jetzt voran und wir laden alledeutschen und europäischen Unternehmen ein, sich uns anzuschließen."Zitat BundesdruckereiStefan Hofschen, Vorsitzender der Geschäftsführung derBundesdruckerei GmbH: "Die Bundesdruckerei unterstützt als führenderVertrauensdiensteanbieter den erfolgreichen Start und die Nutzung derVERIMI Plattform. Die aktuellen Fälle mangelnder Kontrolle undMissbrauch von Identitätsdaten zeigen, wie wichtig einevertrauenswürdige Identifizierungsplattform als Alternative ist. MitVERIMI können sich Internet-Nutzer bei unterschiedlichstenOnline-Anwendungen einfach und sicher identifizieren undauthentifizieren - zukünftig auch mit dem deutschen Personalausweis."Über VERIMIVERIMI ist die neue europäische, branchenübergreifende Identitäts-und Datenplattform. VERIMI vereint einen bequemen und zentralenLog-in (Single Sign-on), höchste Sicherheits- undDatenschutzstandards nach europäischem Recht und die Selbstbestimmungder Nutzer über die Verwendung der persönlichen Daten. VERIMI wurdeim Mai 2017 gegründet. Die Plattform wird von einer breiten Allianzinternational aufgestellter Unternehmen getragen. ZumGesellschafterkreis gehören die Unternehmen Allianz, Axel Springer,Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bank mit der Postbank,Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies sowieLufthansa. VERIMI startet im deutschen Markt. Das Angebot wirdsukzessive auf andere europäische Märkte ausgedehnt.Pressekontakt:Verimi GmbHE-Mail: presse@verimi.comDirk PoppTel: +49-172-9407483Original-Content von: Verimi, übermittelt durch news aktuell