Das große Zittern: Am 25. 5. 2018 kommt die EU-DSGVO und kaum ein deutsches Unternehmen ist vorbereitet

Hamburg (ots) - Unternehmen und öffentliche Stellen hatten zweiJahre Zeit, ihren Datenschutz an die am 25. Mai 2018 in Krafttretende EU-DSGVO anzupassen. Nun, da diese Frist bald abläuft,zeichnet sich ein düsteres Bild ab: Die meisten Unternehmen haben esversäumt, Maßnahmen zur Einhaltung dieser Verordnung zu ergreifen,und haben nun Angst vor hohen Bußgeldern. Die Deutsche DatenschutzConsult (https://deutsche-datenschutz-consult.de/) hat für genausolche Fälle einen Notfallplan entwickelt.Die neue EU-DSGVO: In vielen deutschen Unternehmen bislang keinThemaLaut einer Umfrage des ECO-Verbandes sind 90 Prozent derUnternehmen in Deutschland noch nicht ausreichend auf die DSGVOvorbereitet. Das ist ein erschreckend hoher Wert - vor allem, da dieBußgelder für die Nichteinhaltung der Datenschutzregeln stark erhöhtwurden. Wer gegen die DSGVO verstößt, riskiert ab dem 25. Mai 2018Bußgelder, die bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent desgesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenenGeschäftsjahres betragen können - je nachdem, welcher der Beträgehöher ist. Kleine und mittlere Unternehmen müssen sich zwar nicht vorsolch hohen Summen fürchten, doch die Botschaft ist klar: Wer denDatenschutz nicht ernst nimmt, wird hart bestraft.Die schlechte Nachricht ist: Wer es bislang versäumt hat, dieAnforderungen der DSGVO umzusetzen, oder sich mit diesem wichtigenThema überhaupt nicht beschäftigt hat, wird es bis zum 25. Mai auchnicht mehr schaffen. Die gute Nachricht ist: Die Deutsche DatenschutzConsult (https://deutsche-datenschutz-consult.de/) hat für genausolche Fälle einen Notfallplan für die Außendarstellung entwickelt.Der Notfallplan besteht im Wesentlichen aus vier Punkten: dieBenennung externer Datenschutzbeauftragter, die Prüfung derDatenschutzerklärung und der Webseite sowie der Onlinezugang zuMitarbeiterunterweisungen und zu einerDatenschutz-Management-Software, mit der die Dokumentation begonnenwerden kann. Sämtliche Maßnahmen werden sofort umgesetzt.Damit lässt sich ein Unternehmen zwar nicht sofort absichern, dochbietet ein solcher Notfallplan den noch zahlreichen unvorbereitetenUnternehmen die Möglichkeit, das Risiko von Bußgeldern deutlich zuverringern. Angesichts der möglichen Höhe solcher Bußgeldererscheinen die 150 Euro, die der Notfallplan die Unternehmenmonatlich kostet, als eine gut angelegte Investition.