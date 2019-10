Der große VPN-Report: So surfen Sie anonym und sicher durchs Netz! (FOTO)

Hamburg (ots) -Wer im Internet surft, hinterlässt jede Menge Daten. Kein Wunder,dass immer mehr Menschen ihre Privatsphäre mit einem sogenanntenvirtuellen privaten Netzwerk (VPN) schützen. COMPUTER BILD erklärt,wie ein VPN funktioniert und wofür sich die Technik nutzen lässt.Käufer der Ausgabe 23/2019 erhalten zusätzlich gleich mehrereVollversionen, um per PC oder Smartphone sicher ins Netz zu gelangen.Die Technik hinter einem VPN ist relativ simpel: VPN-Anbieterleiten den Internet-Traffic der Nutzer über einen verschlüsselten"Tunnel" über die eigenen Server um und verschleiern so dieIP-Adressen der Kunden. Das dient nicht nur dem Schutz der Daten,sondern eignet sich auch zur Umgehung von Ländersperren und derAnzeige zensierter Inhalte für bestimmte Anbieter oder IP-Regionen.Gerade in Zeiten von starken Zensur-Bestrebungen von Ländern wieChina, Nordkorea oder der Türkei, kann ein VPN lebenswichtig sein.Erst durch den sicheren Tunnel gelangen Nutzer in diesen Ländern insoziale Netzwerke oder Wissensdatenbanken wie Wikipedia.Doch auf Nutzer guter VPN-Dienste wartet zusätzlich eine ganzeReihe nützlicher Einsatzzwecke für den digitalen Alltag: Nebst Schutzvor Hackern und allzu neugierigen Internet-Werbefirmen gibt esnämlich viele praktische Anwendungsbeispiele, bei denen ein VPN einewichtige Rolle spielt. So lassen zum Beispiel die Inhalte aus demNetflix-US-Katalog auch in Deutschland streamen und die Wartezeit aufneue Serien verkürzt sich teils drastisch. Oder die Preise fürdigitale Spiele sinken enorm, wenn der Einkauf über Russland oderBrasilien stattfindet, da dort die Preise wesentlich niedriger sind,als in Deutschland.Aber nicht jeder VPN ist ein guter VPN - denn wo sich die Datender Kunden tummeln, sind auch Betrüger am Werk. Nicht seltenverkaufen Betreiber kostenloser VPN-Server die Daten der Kunden.COMPUTER BILD hilft bei der Auswahl und gibt Tipps, worauf Sie achtensollten.Den vollständigen VPN-Report lesen Sie in der aktuellen COMPUTERBILD-Ausgabe 23/2019, die ab 25. Oktober 2019 im Handel verfügbarist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europasund bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitagumfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. DieTipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die bestenKaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig.Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitereGratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHNicole SchwichtenbergTelefon: (040) 347 24053E-Mail: nicole.schwichtenberg@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell