"Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" kehrt zurück (FOTO)

München (ots) -- Die große Auktionsshow mit den RTL II-Trödelprofis für einenguten Zweck- Mit dabei: Caught in the Act, Loona, Antonia aus Tirol, JulianF.M. Stöckel, Ulli Potofski, John Kosmalla uvm.- Sendetermin: Montag, 10. April 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIAm 10. April ist es wieder soweit: "Die großeTrödeltrupp-Auktionsnacht" geht in die dritte Runde. DieTrödel-Experten Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivanversteigern jede Menge Raritäten - und das für einen guten Zweck. Siewollen damit die kleine Maylien und ihre Familie unterstützen. Dafürkommen beispielsweise eine Vespa aus Italien, ein Boot aus Holland,ein gelber Bel Air von 1958 aus Los Angeles, exklusive Exponate derprominenten Unterstützer sowie zahlreiche weitere Raritäten unter denHammer.Für "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" waren Mauro, Otto undSükrü weltweit auf der Suche nach außergewöhnlichen Hinguckern undLiebhaberstücken zum besten Preis. Die auf ihren Reisen ergattertenExponate werden in der Show mit möglichst viel Gewinn versteigert,denn der Erlös geht am Ende an die kleine Maylien (7). Ihr Alltag undder ihrer Familie ist durch ihre schweren epileptischen Anfällegeprägt, bei denen eine Früherkennung überlebenswichtig ist. Das kannvor allem durch einen speziellen Warnhund gewährleistet werden. Dochdie Tiere kosten bis zu 20.000 Euro und diesen Betrag kann dieFamilie nicht alleine aufbringen.Für Otto, Mauro und Sükrü steht sofort fest: Sie wollen derFamilie helfen. Tatkräftige Unterstützung für ihre Hilfsaktionerhalten die Trödelexperten unter anderem von Caught in the Act, denSängerinnen Loona und Antonia aus Tirol, Julian F.M. Stöckel,Fußballkommentator Ulli Potofski, "Zuhause im Glück"-Moderator JohnKosmalla, Sven und Michael Kanz sowie den Society-Ladies SvetlanaNadel und Julia Ekatarina Wagner. Alle steuern etwas Persönliches fürdie Auktion bei, damit der Spendentopf am Ende prall gefüllt an dieFamilie übergeben werden kann.Auch Zuschauer haben wieder die Gelegenheit, ihre Schätze mitHilfe der Trödelexperten an den Mann zu bringen. Otto, Mauro undSükrü geben alles, um Käufer und Verkäufer glücklich zu machen. Undnatürlich Maylien und ihrer Familie zu helfen.Ausstrahlung am Montag, 10. April 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell