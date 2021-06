Das große Thema an den Börsen

Liebe Leser,

die Kurse an den Aktienmärkten sind derzeit relativ konstant. Die Angst vor den möglicherweise steigenden Zinsen, ausgelöst durch Inflationsberichte wie gestern in den USA, sind derzeit relativ klar an den Aktienbörsen vorbeigegangen. Im Laufe der zurückliegenden Woche passierte nichts Außergewöhnliches – bei Aktien.

Der heimliche Sieger: Gold

Es gibt allerdings einen heimlichen Gewinner an den Finanzmärkten. Dies ist Gold. Gold ist im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung