Der große Tag / Wenn man als Haus- oder Wohnungskäufer mit dem Notar zu tun hat (FOTO)

Berlin (ots) -Auf die Frage, welche wichtigen Tage sie im Laufe ihres Lebenserlebt haben, werden die meisten Menschen natürlich als erstesfamiliäre und berufliche Momente nennen - die Heirat, die Geburt desKindes, den Studienabschluss, die Beförderung. Unmittelbar danachaber folgt für viele sofort etwas anderes: der Kauf der eigenenImmobilie. Denn schließlich ist auch das eine Lebensentscheidung. Inaller Regel führt dieser Weg über den Notar.Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat für seineExtra-Ausgabe neun Urteile deutscher Gerichte gesammelt, die allesamtmit Notaren zu tun haben. Mal geht es um Fristen, mal umHinweispflichten und dann wieder um so spezielle Angelegenheiten wieein dingliches Vorkaufsrecht.Zu den Aufklärungspflichten eines Notars gehört es, gegebenenfallsauf die erforderliche Zahlung von Schenkungssteuer hinzuweisen. Beider Beurkundung eines Grundstücksübertragungsvertrages müsse er dasunaufgefordert tun, heißt es in einem Urteil des OberlandesgerichtsOldenburg (Aktenzeichen 6 U 58/09). Der Hintergrund: Ein Mann wollteein Grundstück hälftig an Sohn und Schwiegertochter verschenken,wobei bei letzterer das Verwandtschaftsverhältnis fehlte und deswegenetwa 2.250 Euro Schenkungssteuer fällig wurde. Der Notar hatte denHinweis vergessen und musste Schadenersatz leisten.Wer ein solch großes Geschäft wie einen Immobilienkauf tätigt, dersollte genügend Zeit haben, sich mit der Materie vertraut zu machen.Deswegen muss der Notar vor dem Termin eine Zwei-Wochen-Regelfristeinhalten. Das schreibt das Beurkundungsgesetz vor. Hält sich derNotar nicht daran, dann trifft ihn nach höchstrichterlicherÜberzeugung (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen III ZR 292/14) dieDarlegungs- und Beweislast, dass der Käufer sich nach Ablauf derRegelfrist genauso entschieden hätte.So lange die Parteien nicht zur Beurkundung beim Notar waren, istein Vertrag eine höchst unsichere Sache. Einem Käufer war eswiderfahren, dass der Verkäufer erst einen Tag vor Abschlussankündigte, nun doch nicht verkaufen zu wollen. Zu dem Zeitpunkt warallerdings bereits die Finanzierung des Darlehens geklärt und esentstanden Rückabwicklungskosten in Höhe von 9.000 Euro. Dieseforderte der versetzte Käufer nun vor dem OberlandesgerichtSaarbrücken (Aktenzeichen 4 U 435/12) vom Verkäufer. Doch der Senatentschied, dass das Recht zum Rücktritt vom Verkäufer bis zuletztwahrgenommen werden konnte, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.Dem Notar stehen für seine Arbeit gesetzlich genau geregelteGebühren zu. Fertigt er eine Urkunde, dann muss der Auftraggeber auchdafür bezahlen. Das Kammergericht Berlin (Aktenzeichen 9 W 133/05)musste sich mit der Frage befassen, wann denn eigentlich eine Urkundeals fertig entworfen zu betrachten ist. Die Antwort: Eineentsprechende Gebühr entsteht bereits dann, "wenn der Notar denEntwurf der Urkunde vollständig auf Tonbandkassette diktiert hat".Wer den Notar aufsucht, der kann sich zumindest einer Tatsachegewiss sein: Sein Ansprechpartner wird nicht älter als 70 Jahre sein,denn mit Erreichen dieses Altersgrenze sieht die Bundesnotarordnungein Ausscheiden vor. Ein Betroffener hatte dagegen geklagt und voneiner Altersdiskriminierung gesprochen. Doch das OberlandesgerichtFrankfurt (Aktenzeichen 2 Not 8/10) sah darin kein Problem. DieseBeschränkung diene dazu, die Altersstruktur des Berufs aufrecht zuerhalten und auch nachrückenden Generationen eine Chance zu geben.Wie ist es eigentlich zu bewerten, wenn bestimmte Angaben imZusammenhang mit der Beschaffenheit einer Immobilie zwar in einemExposé auf der Internetseite des Maklers auftauchen, aber nicht imnotariellen Kaufvertrag? Hier war es um die Wohnfläche eines Hausesgegangen, die statt 200 Quadratmetern in Wahrheit nur 172Quadratmeter betrug. Der Erwerber forderte vom Kaufpreis (550.000Euro) deswegen 66.000 Euro zurück. Der Bundesgerichtshof(Aktenzeichen V ZR 78/14) entsprach dem nicht. Es zähle letztlichdas, was im Vertrag stehe. Anders liege der Fall nur, wenn demVerkäufer nachzuweisen sei, dass er selbst von der Flächenabweichunggewusst und damit getäuscht habe.Wenn der Notar ein Nachlassverzeichnis erstellt, dann muss er dieAngaben der Erben einer kritischen Plausibilitätskontrolleunterziehen und dieses Vorgehen entsprechend dokumentieren. Dazuzählt nach Überzeugung des Oberlandesgerichts Bamberg (Aktenzeichen 4W 42/16) auch eine stichpunktartige Überprüfung der Belege. Dabeikann dem Notar nach Meinung des Zivilsenats durchaus einzeitintensiver, sehr umfangreicher Prüfungsaufwand zugemutet werden.Wenn ein Notar über Erbangelegenheiten berät, gehört es zwingenddazu, dass er über die Kosten einer solchen Beurkundung informiertund außerdem darauf hinweist, dass man ein Testament auch selbsthandschriftlich verfassen kann. Tut er das nicht, dann verliert ernach Ansicht des Oberlandesgerichts Naumburg (Aktenzeichen 2 Wx37/10) seinen Anspruch auf die Gebühr. Der Verbraucher, der in derRegel ja nicht besonders rechtskundig ist, könnte sich durch einsolches Verhalten des Notars überrumpelt fühlen.Die Bestellung eines dinglichen Vorkaufsrechts musste lange Zeitder Rechtsprechung zu Folge notariell beurkundet werden. Doch davonhat der Bundesgerichtshof mit einem neueren Urteil (Aktenzeichen V ZR73/15) Abstand genommen. Anders als das Verpflichtungsgeschäftbedürfe das dingliche Vorkaufsrecht nicht der notariellen Form,entschieden die Juristen.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell