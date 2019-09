Die große Rentenfalle in Deutschland

Lieber Leser,

die meisten von uns wollen gerne früh in den Ruhestand. Nach einer Untersuchung der GfK wollen die 14-bis 19jährigen mit 60,3 Jahren in den Ruhestand. Die 50- bis 59jährigen wollen mit etwa 61,4 Jahren in den Ruhestand – und im Durchschnitt wollen wir alle mit 60,2 Jahren in den Ruhestand oder in den Ruhestand gegangen sein. Wer sich darauf vorbereitet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung