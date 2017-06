München (ots) -Es ist der vielleicht letzte Auftritt der berühmtestenSerien-Brüder aller Zeiten! Im fulminanten Finale der neuen Staffel"Prison Break" erreicht das tödliche Katz- und Maus-Spiel zwischenPoseidon und Michael Scofield seinen Höhepunkt.Am Ende der achten Episode lockt Poseidon Michael in eine tödlicheFalle. Wird es dem "Prison Break"-Helden erneut gelingen, einenAusweg aus einer schier ausweglosen Situation zu finden? DasSchicksal von Sara und Michaels Sohn hängt davon ab. Fraglich istauch, ob es der schwerverletzte Lincoln schafft, seinem Bruder zuHilfe zu kommen. Und was hat es mit dem mysteriösen Blut-Fund vonWhip auf sich?Auch in der vielleicht letzten Folge der Kultserie stellt sich dieFrage, was stärker ist: Die skrupellosen Machenschaften böser Mächteoder die bedingungslose Bruderliebe zwischen Michael und Lincoln.Die finale Folge der aktuellen Staffel "Prison Break" am 3. Juni,um 20:15 Uhr bei RTL II.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell