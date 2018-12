Das große Plus der Thüga auf der Messe E-world erleben (FOTO)

München (ots) -Thüga-Plusgesellschaften präsentieren Produkte undDienstleistungen für die digitale Transformation auf Europasführender Messe der Energiewirtschaft vom 5. bis 7. Februar 2019 inEssen.Digitale Lösungen für die Energiewirtschaft stehen im Mittelpunktdes gemeinsamen Messeauftritts der Thüga-Plusgesellschaften:Conergos, e.dat, E-MAKS, Syneco und Thüga SmartService stellen aufder Leitmesse der Energiebranche im Frühjahr ihre aktuellen Produkteund Dienstleistungen vor, mit denen kommunale Energieversorger dieChancen der digitalen Transformation proaktiv ergreifen können.LoRaWAN - Werkzeug für die Smart CityBeispielhaft dafür steht das Multitool LoRaWAN aus dem aktuellenSmart City-Baukasten der Thüga. Die Technologie zur Vernetzungunterschiedlichster Sensoren bietet eine hohe Reichweite undDurchdringung bis tief in Keller oder Schächte, eine beeindruckendeEnergieeffizienz für den autarken Betrieb von IoT-Geräten über vieleJahre sowie ein ausgezeichnetes Kosten-/Nutzen-Verhältnis. Damitkönnen Stadtwerke nicht nur ihre eigenen Prozesse deutlicheffizienter gestalten, sondern sich darüber hinaus als Anbieterinnovativer IoT-Dienstleistungen vor Ort positionieren. Auf derE-world berichten die Experten von Thüga SmartService über ihreErfahrungen und die Zusammenarbeit mit Stadtwerken und Kommunen beimAufbau von LoRaWAN-Netzen. Interessierte können sich über dieEntwicklung maßgeschneiderter Dienstleistungen und die verschiedenenLösungsangebote im Bereich Smart City informieren.Digitalisierung der EnergieinfrastrukturDer Betrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenterMesssysteme bildet den Kern einer digitalen Energieinfrastruktur.Daten, die hier erfasst, aufbereitet und zur Verfügung gestelltwerden, sind für eine Vielzahl von Akteuren relevant. ThügaSmartService präsentiert auf der Messe E-world ihr umfangreichesLösungsportfolio, das auf den Bedarf der Messstellenbetreiberausgerichtet ist und für höchste Prozess- und Kosteneffizienz imMessstellenbetrieb sorgt. Dabei ermöglicht die nach ISO 27001 aufBasis IT-Grundschutz zertifizierte Lösung von Thüga SmartService denKunden die Gateway-Administration, ohne selbst den aufwändigenZertifizierungsprozess durchlaufen zu müssen. Neben der eigentlichenGateway Administration bietet Thüga SmartService auch weitereIT-Systeme, die ein Messstellenbetreiber laut Gesetz zurDigitalisierung der Energiewende benötigt, beispielsweise eine eigeneSUB-CA, die die Zertifikate für die Gateways erzeugt. Darüber hinausstehen komplette Lösungen für die Marktkommunikation sowie dasEnergiedatenmanagement zur Verfügung.Das Produktportfolio von Thüga SmartService ist baukastenförmigaufgebaut und auf den Mehrspartenbetrieb ausgerichtet, dieKonnektivität mit allen Abrechnungssystemen der deutschen Netz- bzw.Messstellenbetreiber wird erfüllt. Wertvoll für dieMessstellenbetreiber ist, dass die Wartung sowie dieWeiterentwicklung aufgrund von gesetzlichen Anforderungen bereitsenthalten sind. Im Ergebnis können Messstellenbetreiber ihreMarktrolle wirtschaftlich und rechtssicher ausführen. Darüber hinauskönnen Energieversorger mit diesen Lösungen Zusatzleistungen wieMieterstrom und Quartierskonzepte anbieten. Thüga SmartServicevereint technisch-wirtschaftliches und messtechnischesEnergie-Know-how, um mit Stadtwerken zukunftsorientierteMieterstrom-Projekte in Quartieren umzusetzen. Die zentralenKomponenten "Dezentrale Erzeugung" und "Intelligente Messsysteme"machen skalierbare und übertragbare Quartierskonzepte mitwirtschaftlichen Mieterstrom-Lösungen möglich. Mithilfe desmaßgeschneiderten Dienstleistungspakets der Thüga SmartService könnenStadtwerke schnell in dieses Geschäftsfeld einsteigen.Der digitale Assistent für den Rollout intelligenter MesssystemeDer Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) stellt für dasManagement eines Messstellenbetreibers eine komplexe Aufgabe dar. Mitdem MSB-Assistenten von Thüga SmartService lassen sich Aufgaben imRahmen des Rollouts erfolgreich planen, steuern und koordinieren. DerMessstellenbetreiber legt mit dem MSB-Assistenten fest, welcheAnlagen in welcher Reihenfolge priorisiert und welcheKommunikationsarten verwendet werden. Anschließend steuert er mit derSoftware die Beschaffung, Zeitplanung und Marktkommunikation.Schließlich erstellt er mit dem MSB-Assistenten die Einsatzplanungeigener oder fremder Monteure, plant Termine und erhält eineintelligente Routenplanung zur Reduzierung der Wegezeiten.Komplettiert wird der MSB-Assistent durch eine mobile Anwendung, dieden Monteur beim Umbau der Messstelle umfassend unterstützt - ebensowie bei der Deinstallation oder Neusetzung der Messeinrichtung, beimklassischen Zählerwechsel, Turnuswechsel sowie bei der Ablesungkonventioneller Messgeräte. Die Applikation verfügt außerdem übereine universelle und aktuelle Sprachsteuerung. So kann der Monteur,neben der klassischen Eingabe per Tastatur, die Zählerstände demmobilen Endgerät auch diktieren.Fit für die zweite WelleDie zweite Energieauditwelle rollt heran: Alle vier Jahre müssenUnternehmen, die nicht zu der Kategorie "Kleine und mittlereUnternehmen" (sogenannte Nicht-KMU) gehören, ein Energieauditdurchführen - dazu verpflichtet sie das Energiedienstleistungsgesetz.2019 ist es wieder so weit. Mit der systematischen Inspektion undeiner gründlichen Analyse des Energieeinsatzes durch die Experten vonThüga SmartService gelingt die Erfüllung der gesetzlichen Vorgabenspielend leicht. Als White-Label-Produkt mit umfangreichemKommunikationsmaterial bietet das Energieaudit der Thüga SmartServiceEnergieversorgungsunternehmen eine schnelle Möglichkeit, um denKunden-Nachfragen gerecht zu werden, ohne eigene Ressourceneinzusetzen. Auf Wunsch begleiten die Experten der Thüga SmartServicedie komplette Umsetzung der Maßnahmen, zum Beispiel auch für daseigene Energieaudit der kommunalen Versorger. Darüber hinausexistiert ein breites Schulungsangebot für die Mitarbeiter vonVertrieben. Für alle KMU, die nicht der gesetzlichen Auditpflichtunterliegen, existieren attraktive Fördermöglichkeiten, zu denen dieExperten der Thüga SmartService beraten.Robotics - Quantensprung für ProzesseffizienzProzessaufwand um bis zu 90 Prozent senken? Robotic ProcessAutomation (RPA), kurz Robotics macht es möglich. Dabei arbeiten"virtuelle" Mitarbeiter auf Basis von Standardsoftware regelbasierte,strukturierte Geschäftsprozesse systemübergreifend und automatisiertab - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bei stetsgleichbleibend hoher Qualität. So werden die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter von eintönigen, monotonen Tätigkeiten entlastet undkönnen sich auf anspruchsvolle Aufgaben konzentrieren. Dass derEinsatz der digitalen Helfer funktioniert und sich in barer Münzeauszahlt, haben die Unternehmen Thüga Energienetze, Visconto undE-MAKS gemeinsam mit der Thüga Aktiengesellschaft im Rahmen einesPilotprojekts in den Fachbereichen Netzabrechnung, Kundenservice undFinanzbuchhaltung bereits bewiesen: Mehr als 2.500 Stunden anProzesseffizienzen konnten gehoben werden. Die Erfolge waren sobeeindruckend, dass sich die Roboter mittlerweile im Regelbetriebbefinden und die Projektpartner nun gemeinsam mit Thüga SmartServiceihr Wissen in einer Robotics-Plattform bündeln wollen.Umfassend und modular: Das Leistungsportfolio derThüga-PlusgesellschaftenDie Experten der Thüga-Plusgesellschaften konfigurieren aus demabgestimmten und ineinandergreifenden Leistungsportfolio individuelleLösungspakete, die exakt auf die konkreten Herausforderungen desKunden zugeschnitten sind. Dieser kann darauf vertrauen, dass sichdie Produkte und Dienstleistungen in der Praxis vielfach bewährthaben. Dafür steht das große Plus der Thüga, das den größtenkommunalwirtschaftlichen Verbund in Deutschland repräsentiert.Über Thüga:Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eineBeteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunalerVerankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterinbundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- undWasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschaftersind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga dengrößten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- undWasserversorgungsunternehmen in Deutschland - die Thüga-Gruppe.Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- undWasserversorgung zu gestalten. Mit ihren mehr als 200Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und baut Thüga dieGruppe weiter aus, unterstützt kommunale Unternehmen mit Beratungsowie Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zurWettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten die aktiveMarktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: Insgesamtversorgen die Thüga-Partner mit ihren mehr als 19.000 Mitarbeiternbundesweit vier Millionen Kunden mit Strom, knapp zwei MillionenKunden mit Erdgas und eine Million Kunden mit Trinkwasser. Im Jahr2017 haben sie dabei einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euroerwirtschaftet.www.thuega.de