Die große Küchenparty zum Jubiläum: 30 Jahre kochen mit Martina und Moritz

Köln (ots) -Zwei WDR-Kultköche feiern runden Geburtstag: Seit 30 Jahren sindMartina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer auf Sendung. ZumJubiläum am 24. März (17.45 Uhr, WDR Fernsehen) laden diedienstältesten TV-Köche Deutschlands prominente Gäste zur Küchenpartyein. Mit dabei sind "Tatort"-Kommissar Dietmar Bär,"Haushalts-Check"-Moderatorin Yvonne Willicks und LiteraturkritikerDenis Scheck. Alle drei sind bekennende Genießer und "Martina undMoritz" -Fans.Denis Scheck sagt über die Fernsehköche: "Martina und Moritz stehenfür etwas, was sehr, sehr selten ist in Deutschland: für Intelligenzim Kochbuch". Dietmar Bär, nach eigenem Bekunden"Martina-und-Moritz-Groupie", sagt in der Sendung: "Meine Frau undich lassen uns jeden Samstag von Martina und Moritz inspirieren."Yvonne Willicks schätzt deren Resteverwertung: "Ich finde es toll,dass bei Euch nie etwas übrig bleibt. Das ist Nachhaltigkeit seit 30Jahren."In ihrer Jubiläums-Sondersendung verraten Martina und Moritz auch,was sie selbst am liebsten essen, wo sie sich neue Inspiration fürihre kulinarischen Ideen suchen und was ihnen in den vergangenenJahren bei den Dreharbeiten in der Küche alles passiert ist.Seit März 1988 kochen Martina und Moritz im Fernsehen - vom RatgeberEssen & Trinken im Ersten und später im WDR bis hin zur Sendereihe"Kochen mit Martina und Moritz". Seither haben die beidenFoodjournalisten in fast 400 Sendungen rund 3.500 Rezeptepräsentiert. In all den Jahren haben sich die beiden WDR-Köche eintreues Publikum geschaffen, das ihre bodenständigen aber trotzdempfiffigen Rezepte liebt und nachkocht.Redaktion: Klaus BrockWDR Kochen mit Martina und Moritz 50608 KölnHotline WDR Fernsehen: 0221/567 89 999WDR-Text Seite: 386 / Internet: martinaundmoritz.wdr.deDiese Sendung auch in der WDR Mediathek