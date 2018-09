Das große Kleinkunstfestival 2018 live im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Das große Kleinkunstfestival 2018 live aus Berlinim rbb Fernsehen: Am Samstag, 15. September 2018, ab 20.15 Uhrüberträgt der rbb die hochkarätige Show mit Preisverleihungen fürKabarett, Comedy und Varieté aus dem Kabarett-Theater "DieWühlmäuse".Moderator Dieter Nuhr, einer der erfolgreichsten KabarettistenDeutschlands, führt durch den Abend. Und die Künstler, die er auf derBühne begrüßt, gehören zum "Who is Who" der Comedy- undKabarettszene. Bülent Ceylan bekommt den Berlin-Preis überreicht,Badesalz werden mit dem traditionsreichen Ehrenpreis bedacht.Stars aus der Szene treffen beim großen Kleinkunstfestival auffünf Künstlerinnen und Künstler, die sich dem Wettbewerb um diebegehrten Mäuse-Trophäen stellen. Das sind in diesem Jahr StefanDanziger, Herr Schröder, Helene Bockhorst, Osan Yaran und C. Heiland- eine bunte und vielversprechende Mischung. Schirmherr DieterHallervorden wird die Preise an die Gewinner überreichen. Fürkurzweilige Stunden sorgen auch Show-Größen wie Atze Schröder, PaulPanzer, Florian Schroeder und der aufstrebende Magier Farid."Das große Kleinkunstfestival" findet in diesem Jahr zum 18. Malstatt. Die Auszeichnungen, die dabei vergeben werden, gehören zu denwichtigsten Preisen für Kabarett, Comedy und Varieté in Deutschland.Das rbb Fernsehen überträgt am 15. September von 20.15 Uhr bis 23.45Uhr live (mit rbb24 von 21.45 bis 22.00 Uhr).Pressekontakt:rbb Presse & Informationrbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell