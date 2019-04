München, Deutschland (ots) -25 Jahre Kalkofes Mattscheibe in 25 Stunden ab Donnerstag, 18.April, 22:10 Uhr bis zur großen Jubiläumsgala am "Kalkfreitag", 19.April, 20:15 Uhr.25 Jahre TV-Geschichte! Oliver Kalkofe feiert seinVierteljahrhundert-Jubiläum! TELE 5 ehrt seinen Kalkinator abGründonnerstag mit einer "Zeitreise durch den Fernseh-Wahnsinn", demlängsten TELE 5-Event ever mit 25 Stunden Kalkofes Mattscheibe amStück! Am "Kalkfreitag" gibt es zur Krönung der Festivitäten eineexklusive große Gala mit vielen prominenten Gästen. Einen Blickhinter die Kulissen der legendären Mattscheibe wirft die aktuelleDoku "Hinter den Kulissen des Wahnsinns", die als Abschluss dergroßen Kalkofe-Sause gezeigt wird.Donnerstag, 18. April:22:10 Uhr - 23:00 Uhr:Die Anfänge des TV-Kults: Oliver Kalkofe feiert 25 Jahre KalkofesMattscheibe. Jan Böhmermann, Otto Waalkes, Steven Gätjen und vieleweitere Stars gratulieren. Dazu verraten Dietmar Wischmeyer undOliver Welke alles über die Anfänge von Kalkofes Mattscheibe. Fernerermittelt Aktenzeichen XY gegen eine Flasche Schwipp-Schwapp und RexGildo singt von einer Esel-Salami.23:00 Uhr - 00:00 Uhr:Too Hot for primetime: 25 Stunden non-stop das Beste aus einemVierteljahrhundert Kalkofes Mattscheibe! Zum Auftakt von "25 JahreKalkofes Mattscheibe" gibt's die heißesten Mattscheibe-Klassiker zurspäter Stunde. "Wahre Liebe" mit Lilo Wanders, "Peep" mit VeronaFeldbusch und Dolly Buster oder ein Erotik-Casting auf Beate Uhse TV.Alles nimmt der feinfühlige TV-Terminator Oliver Kalkofe unter dieLupe."Kalkfreitag", 19. April:00:00 Uhr - 01:00 Uhr:Erotik: Das Kapitel Erotik darf bei 25 Jahre Kalkofes Mattscheibein 25 Stunden "non-stop-best-of" der beliebten Satireshow nichtfehlen! TV-Satiriker Oliver Kalkofe hilft, wo er kann.Rotlicht-Experten unterstützen Bordelle in Not, Katja Krasavice willes "doggy", RTL2 zeigt bei der Pseudo-Dating-Show "Naked Attraction"eine verlogene Titten-, Schniedel- und Arschparade.01:00 Uhr - 02:00 Uhr:Trash-TV: Anlässlich 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe gibt's jedeMenge Material zum reichhaltigen Trash-Kapitel in der deutschenTV-Geschichte. Oliver Kalkofe hat einen bunten Mix zusammengestellt,bestehend aus TV-Wahnsinn mit ausgetrocknetem Hirnen durch zuviel Sexbei "Vera am Mittag, Rotlicht-Experten im Hilfs-Einsatz oder"RTL2-Cashman", der deutsche Fußgängerzonen terrorisiert.02:00 Uhr - 03:00 Uhr:Too Hot for Primetime: Das Schlimmste aus den letzten 25 JahrenTV-Geschichte anlässlich 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe: Highlightswie die missratene MDR-Kuppelshow "Wer mit Wem", dasProSieben-Desaster "The next Uri Geller", die "Helene Fischer Show"mit singenden Wetterfröschen und "Arabella Kiesbauer" mit Brüsten,Brüsten, Brüsten.03:00 Uhr - 04:00 Uhr:Talkshow & Reality TV: Zum 25 jährigen Jubiläum von KalkofesMattscheibe wird der Karfreitag zum "Kalkfreitag". 25 Stundennon-stop nur das Beste von OIiver Kalkofe: TV-Talkerin "Sonja" zeigtText- und Grammatikschwächen, verwöhnt ihr Publikum dafür aber mitgroßen Brüsten, Konversationsübungen für Sprechanfänger und ödemErotikgeplapper. Wem das zu anspruchsvoll ist: "Lothar immer am Ball"oder "Fritz & Co" sorgen für Bodenhaftung beim Niveau.04:00 Uhr - 05:00 Uhr:Too Hot for Primetime: Das darf nicht fehlen in 25 StundenKalkofes Mattscheibe zum Vierteljahrhundert der beliebten Satireshow:H.P. Baxxter im Megafon-Interview, "Gülcans Traumhochzeit" und KarlMoiks "Musikantenstadl". Bei Nebenwirkungen durch falschen TV-Konsumin den vergangenen 25 Jahren fragen Sie am besten Dr. Kalkofe. Erhilft, wo er kann und deckt schonungslos auf, was nicht ins deutscheFernsehen gehört.05:00 Uhr - 06:00 Uhr:Entertainment pur: TELE5 zeigt 25 Stunden non-stop das Beste auseinem Vierteljahrhundert Kalkofes Mattscheibe: "Daniela und Lucas -Die Hochzeit" ist die schlimmste mediale Selbstdarstellung, diejemals im deutschen TV lief. Dazu das Echo-Desaster mit Kollegah undFarid Bang. Und warum es den Sender "Joiz" nicht mehr gibt, wirdklar, wenn man sieht was für Dödel dort auftraten.06:00 Uhr - 07:00 Uhr:Loddar, Heidi und Britt: Ein Highlight jagt das andere im 25Stunden-Kalkofe-Marathon am "Kalkfreitag" anlässlich 25 JahreKalkofes Mattscheibe: "Germanys Topmodel", "Lothar immer am Ball","Menschen bei Maischberger", oder Premium-Talk bei "Britt". DieseTV-Verbrechen und jede Menge weiterer fürchterlicher Fernsehunsinnwerden von Oliver Kalkofe seziert und verbal plattgewalzt.07:00 Uhr - 08:00 Uhr:Könige des Trash-TV: Oliver Kalkofe zeigt uns alle TV-High- undDownlights anlässlich 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe: "Der Bachelor",Welches Knatterhuhn aus dem Knusper-Katalog kriegt den Traumprinzen?Eigentlich egal. Der Wendler wird nach seinem"Dschungelcamp"-Desaster von seiner liebenswerten Terrier-Gattin indie Schranken gewiesen. Und die "Mini-Playbackshow" ist docheigentlich ein Fall für den Kinderschutzbund.08:00 Uhr - 09:00 Uhr:Fürchterliche Traumhochzeiten: Beim 25 Jahre KalkofesMattscheibe-Marathon bleibt kein Auge trocken: "Sarah und Marc inlove" trieb Millionen Menschen Tränen in die Augen. Vielen vorRührung, dem Kalkinator vor Zorn über alle einfältigen Ein- undAusfälle des einstigen Traumpaars. Dazu gibt es einen leichtangeschwipster Helmut Berger bei "Markus Lanz" und absurdeLügendetektor-Tests bei der RTL2-Show "Die Wahrheit".09:00 Uhr - 10:00 Uhr:Musik ist Trumpf: Auch mit der akustischen medialenLärmbelästigung rechnet Oliver Kalkofe in seinem 25-StundenMattscheiben Best of anlässlich 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe ab:u..a. mit der Kelly Family und ihrer schlimmsten "WhiteChristmas"-Version aller Zeiten, dem etwas anderenYoutube-Schlagerstar Gerhard Müller und Thomas Gottschalk als völligmißglücktem Rapstar.10:00 Uhr- 11:00 Uhr:Volksmusik pur: Auf geht's zur Volksmusi in 25 Jahre KalkofesMattscheibe! Oliver Kalkofe hat sich die schlimmsten Momente desvolkstümlichen Liedes angetan u.a. im ARD Musikantenstadl mit demliebevoll-frivolen "Spaghettifresser"-Spruch von Karl Moik, das ZDFSonntagskonzert und das pure Grauen aus der volkstümlichen Hitparade.11:00 Uhr - 12:00 Uhr:Ostalgie: Ein Füllhorn an missglücktem DDR-Fernseh-Irrsinn im 25Stunden Best of anlässlich 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe: Im Ostenwar und ist nicht alles schlecht. Aber zumindest meist das Fernsehen."Ein Kessel Buntes", "Die aktuelle Kamera" oder mißglückteModerations-Mutationen wie Wolfgang Lippert und Achim Menzel. Unddankbares Futter für Oliver Kalkofe.12:00 Uhr - 13:00 Uhr:Homeshopping: Ein Must see in 25 Stunden Best of anlässlich einesVierteljahrhunderts Kalkofes Mattscheibe mit dem Schlimmsten vonHSE24 und Co. Mit dabei natürlich Walter Freiwald und der Papstbär,Sascha Heynas irres QVC-Lachen und natürlich Harald Glöckler mitseiner Premium-Creme für oben- und hintenrum.13:00 Uhr - 14:00 Uhr:Humor & Spektakel: Jetzt wird's richtig schlimm bei 25 JahreKalkofes Mattscheibe mit Humor-Bestien wie Günter Willumeit oder FipsAsmussen mit gepflegtem Herrenwitz und schlüpfrigen Zweideutigkeiten.Wer die öffentlich-rechtliche Heiterkeit nicht erträgt, sei hiermitgewarnt. Von der Superlachparade bis zu den Fastnachts-Narren: VollerEinsatz von Kalkofe und spekatkulären Stunts gegen das Böse imDeutschen.14:00 Uhr - 15:00 Uhr:Astrologie & Übersinnliches (1): Was wäre der 25 Stunden-Best ofMarathon zu 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe ohne Astro TV und seineübersinnlichen Stars wie Hilli Hotan oder Lorelei und Luke? Hierheißt es Einschalten und staunen, staunen, staunen. ÜbersinnlicheEin- und Ausfälle werden Geist und Lachmuskeln strapazieren.Versprochen!15:00 Uhr - 16:00 Uhr:Astrologie & Übersinnliches (2): Was wäre der 25 Stunden-Best ofMarathon zu 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe ohne Astro TV und seineübersinnlichen Stars wie Hilli Hotan oder Lorelei und Luke? Hierheißt es Einschalten und staunen, staunen, staunen. ÜbersinnlicheEin- und Ausfälle werden Geist und Lachmuskeln strapazieren.Versprochen!16:00 Uhr - 17:00 Uhr:Politik: Wer sagt, dass Politik keinen Spaß macht? KalkofesMattscheibe tritt seit 25 Jahren den Gegenbeweis an. VonCSU-Weltraumträumen über lahme Sozis bis zu den üblen Dämonen von AFDund NPD: Der Kalkinator deckt auch in dieser Stunde die schlimmstenPeinlichkeiten in Web und TV auf.17:00 Uhr - 18:00 Uhr:B-Promi Wahnsinn: Kalkofes Mattscheibe deckt alles auf in diesem25 Stunden-"Kalkfreitag"-Best of anlässlich 25 Jahre KalkofesMattscheibe. Wer kennt noch Kader Loth? Oder Helena Fürst? Und dielegendären Auftritte der Reality-Sternchen von Big Brother über DieBurg bis zum Dschungelcamp. Doch die Fürstin der TV-Finsternis rächtsich bitter an unserem TV-Terminator.18:00 Uhr - 19:00 Uhr:C-Promi Wahnsinn: Weitere Abgründe des TV-Wahnsinns im 25 StundenBest of Marathon zum Vierteljahrhundert Kalkofes Mattscheibe, feinsäuberlich filetiert von TV-Gourmet Oliver Kalkofe. Das "Sommerhausder Stars" mit Rene Weller sorgt für reichlich Beef und Mief beiunserem Kalk.19:00 Uhr - 20:15 Uhr:Gala-Countdown: Kurz vor der großen TV-Gala für 25 Jahre KalkofesMattscheibe zeigt uns Oliver Kalkofe hier noch einmal seine Klassikerund neue Clips. Achim Menzel, die singende Spreewaldgurke, wird vomKalk-Opfer zum engen Kalkofe-Freund. Und bei Big Brother treffenhohle Birnen auf rohe Eier.20:15 Uhr:Die große Jubiläumsgala - 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe: Gemeinsammit prominenten Gästen feiert der TV-Terminator in der großenJubiläumsgala am "Kalkfreitag", 19. April ab 20.15 Uhr live auf TELE5 25 Jahre ein Vierteljahrhundert Fernsehgeschichte und die vomPublikum gewählten 25 besten Mattscheibe-Clips aus 25 Jahren. Mitdabei sein werden Helmut Zerlett, Dietmar Wischmeyer, ChristianSteiffen und andere Weggefährten. Natürlich dürfen auch ehemaligeMattscheiben-Opfer der vergangenen Jahre nicht fehlen. Erwartetwerden Schlagerstar Sascha Heyna, Axel Schulz und viele weitereÜberraschungsgäste. Moderiert wird die große Gala von keinemGeringeren als Peter Rütten - Kalkofes langjähriger Wegbegleiter,Freund und SchleFaZ-Kollege, unterstützt von Simon Gosejohann.01:20 Uhr:Hinter den Kulissen des Wahnsinns - 25 Jahre Kalkofes Mattscheibe:Endlich lüftet der Kalkinator den Vorhang und lässt die Zuschauer ineiner einzigartigen Doku einen Blick hinter die Kulissen desWahnsinns werfen! Oliver Kalkofes persönliche Zeitreise, in der ernoch einmal in seine 9 Lieblingsrollen der letzten 25 Jahre schlüpftund die Geschichten hinter seinen Parodien erzählt. Zu Wort kommenauch die Macher der Mattscheibe "behind the scenes", "Geschädigte"wie Hilli Hotan oder Lars Oliver Lutsch sowie Freunde undWeggefährten des Medienkritikers wie u.a. Oliver Welke und DietmarWischmeyer.Pressekontakt:Barbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 89 649 568 171Mail: barbara.bublat@tele5.deBildanfragen:Judith HämmelmannBildredaktionTel.: +49 89 649 568 182Mail: judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell