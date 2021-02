Der große Hype-Crash bei Xiaomi oder Plug Power

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Liebe Leser,

am gestrigen Donnerstag lieferte das Unternehmen Plug Power Zahlen. Die Zahlen waren so enttäuschend, dass der gesamte Markt der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen nach unten rauschte. Zugleich ist die Aktie von Xiaomi – also auch als Hype-Wert – um 5 % nach unten gerutscht.

Es sieht so aus, als würde aktuell jede schlechte Nachricht genutzt, um Aktien abzugeben. Vor allem unter den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung