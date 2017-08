Die große Hürde / Wenn Kinder mit angeborenem Herzfehler erwachsen werden / Aktuelle Studie zeigt: In der medizinischen Versorgung klaffen Lücken (FOTO)

Berlin (ots) -Was kommt auf Kinder mit angeborenem Herzfehler zu, wenn sieerwachsen werden? Bis in die siebziger Jahre hat sich diese Frageselten gestellt. Ein angeborener Herzfehler war eine der häufigstenUrsachen für den Kindstod. Dank des medizinischen Fortschritts hatsich das verändert. Weit über neunzig Prozent der Kinder mit einemangeborenen Herzfehler führen heute nach der Korrektur ein weitgehendnormales Leben. Der Übergang ins Erwachsenenalter, auch Transitiongenannt, stellt Ärzte und Patienten jedoch vor neueHerausforderungen. Eine aktuelle Studie zeigt: In der medizinischenVersorgung klaffen Lücken. Dabei wären die heute leicht zu schließen.Dass Lena Spielmann* keine Kinder würde bekommen können, hatte ihrnie jemand gesagt. Doch dann legte ihr der Gynäkologe einenSchwangerschaftsabbruch nahe. Sie habe einen angeborenen Herzfehler.Das Risiko, dass ihr und ihrem Kind etwas passiere, sei hoch. Für diewerdende Mutter brach erst einmal eine Welt zusammen. Das hätte dieheute 32-Jährige damals gerne vorher gewusst. Wenn Kinder mitangeborenem Herzfehler erwachsen werden, sind die Ärzte oft nichtausreichend vorbereitet.Schwieriger ÜbergangAllein in Deutschland leben inzwischen rund 200.000 Erwachsene miteinem angeborenen Herzfehler, kurz EMAH genannt. Lena Spielmann*isteine von ihnen. Ihre Körperschlagader war zu eng als sie zur Weltkam. Sie wurde sofort operiert. Seither hatte sie nie wiederBeschwerden aufgrund ihrer Gefäßfehlbildung. Die regelmäßigenRoutineuntersuchungen bei der Kinderkardiologin zeigten keineAuffälligkeiten. "Als ich siebzehn wurde, hatte ich so eine Phase, dahatte ich keine Lust mehr, zu meiner Ärztin zu gehen. Ich wolltenichts mehr mit meinem Herzfehler zu tun haben", gesteht sie."Ehrlich gesagt habe ich beim Frauenarzt überhaupt zum ersten Malwieder darüber gesprochen." Da ist sie 25. In der Regel müssenPatienten, sobald sie achtzehn werden, vom Kinderkardiologen zu einemKardiologen wechseln. So ist es in Deutschland gesetzlichvorgeschrieben. Doch tauchen in diesem Alter auch Fragen auf, die fürdie noch weitgehend unbekannte Patientengruppe anders beantwortetwerden müssen als für Menschen mit erworbenenHerz-Kreislauf-Erkrankungen.Zusammenarbeit mit EMAH-Medizinern ist wichtig"Menschen mit angeborenem Herzfehler nehmen ihreLeistungsfähigkeit ganz anders wahr als Menschen, die den Unterschiedzwischen gesundem und krankem Herzen erfahren. Sie bringen auchkörperlich ganz eigene Voraussetzungen mit. Und die Vielfaltangeborener Herzfehler und möglicher Folgeerkrankungen ist groß",erläutert Ulrike Bauer, Geschäftsführerin des KompetenznetzesAngeborene Herzfehler und des Nationalen Registers für angeboreneHerzfehler. Deshalb sei es etwa bei einer Schwangerschaft wichtig,dass der Frauenarzt eng mit einer entsprechend qualifiziertenEMAH-Schwerpunktpraxis oder EMAH-Schwerpunktklinik zusammenarbeite.Bei schweren angeborenen Herzfehlern empfiehlt die Medizinerin dieÜberweisung an ein EMAH-Zentrum. "Hier arbeitenErwachsenenkardiologen, Kinderkardiologen und Herzchirurgen mitweiteren spezialisierten Fachkräften Hand in Hand."Versorgungskette nach kanadischem VorbildUm die Lücken in der Versorgung Erwachsener mit angeborenemHerzfehler zu schließen, hatten die kardiologischenFachgesellschaften, darunter die Deutsche Gesellschaft fürKardiologie - Herz- und Kreislaufforschung (DGK), die DeutscheGesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) und die DeutscheGesellschaft für Thorax-,Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG), vor zehnJahren Vorschläge für eine Versorgungskette nach kanadischem Vorbilderarbeitet. Beteiligt waren auch das Kompetenznetz AngeboreneHerzfehler und die Patientenverbände. Kanada verfügte als erstes Landweltweit über ein funktionierendes Versorgungsnetz mit nationalen undregionalen EMAH-Zentren. Von diesem Modell ausgehend schlug derForschungsverbund aus Ärzten, Wissenschaftlern und Patienten einmehrstufiges Versorgungssystem vor und schuf die Voraussetzungen füreine entsprechende Aus- und Weiterbildung in Deutschland. Heutelistet die DGK auf ihrer Internetseite 16 überregionale entsprechendzertifizierte EMAH-Zentren, eine EMAH-Schwerpunktklinik und siebenEMAH-Schwerpunktpraxen sowie rund 260 EMAH zertifizierte Kardiologenauf. Aber wie gut wissen Patienten und Ärzte darüber Bescheid?Alarmierender ZustandFast ein Drittel der Patienten lässt sich weiterhin vomKinderkardiologen behandeln. Nur ein Viertel geht zu einem Arzt mitEMAH-Zertifikat. Das ergab eine jüngste Studie des NationalenRegisters für angeborene Herzfehler, zu der die BundesvereinigungJugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (JEMAH)gemeinsam mit dem Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)angeregt hatte: "Ein Zustand, der uns alarmieren muss, erst recht beiPatienten mit einem komplexen Herzfehler", sagt Gerhard-Paul Diller,EMAH-Kardiologe am EMAH Zentrum des Universitätsklinikums Münster."Wir verfügen in Deutschland inzwischen über eine guteVersorgungspyramide. Die reicht vom Hausarzt bis zum EMAH-Zentrum.Wir müssen den Patienten die Weiterbehandlung durch eine entsprechendspezialisierte Einrichtung jedoch auch konsequent anbieten", ist derKardiologe überzeugt.EMAH-Zertifikat schafft OrientierungBei Lena Spielmann* hat das schließlich geklappt. Die werdendeMutter suchte sich Rat bei ihrer Hausärztin. Die empfahl ihr dieweitere Abklärung und Beratung in einem zertifizierten EMAH-Zentrum.Dort fiel nach eingehender Diagnose der medizinische Rat etwas andersaus. Ihr Herz sei belastbar, die Schwangerschaft bislang normalverlaufen. Der Kardiologe sprach die dennoch bestehenden Risikenoffen an und riet zu engmaschigen Untersuchungen. "Danach war ichfest entschlossen, unser Kind zu bekommen, aber ich habe mir dasnicht leicht gemacht", erzählt Lena Spielmann*. "Ohne den Zuspruchmeines Mannes und unserer Familien hätte ich das nicht geschafft. Wirwaren uns einig, dass wir den Weg gehen wollen, selbst für den Fall,dass am Ende doch etwas schiefgeht." Es ist gut gegangen. Und nichtbloß einmal. Um das im Garten aufgestellte Planschbecken nebstKinderzelt herrscht ausgelassener Hochbetrieb, mittendrin die beidenSpielmann*-Töchter.*Name von der Redaktion geändert.Leserservice:Eine EMAH zertifizierte Schwerpunkteinrichtung in ihrer Nähefinden Sie auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie- Herz- und Kreislaufforschung (DGK) unterhttps://emah.dgk.org/zertifizierte-emah-zentren/ oder auf den Seitender Kinderherzstiftung unterhttp://www.kinderherzstiftung.de/emah.php Sie oder Ihr Kind habeneinen angeborenen Herzfehler? Die Studie zur Transition von Patienten mit angeborenenHerzfehlern wurde unter dem Titel "Transition in Patients withCongenital Heart Disease in Germany: Results of a Nationwide PatientSurvey" am 19. Mai 2017 in der "frontiers in Pediatrics"veröffentlicht:http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2017.00115/full 