Das große #GNTM-Umstyling. 25 Top-Stylisten zaubern Heidi Klums Models einen neuen Look (FOTO)

Unterföhring (ots) -Beyoncé, Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, Angelina Jolie, BritneySpears, Mariah Carey - kaum ein Hollywood-Star hat mit diesenTop-Stylisten noch nicht zusammengearbeitet. Jetzt zaubern sie den#GNTM-Models einen neuen Look. Heidi Klum: "Heute steht das großeUmstyling an - mein Lieblingstag! Ich versuche aus diesenwunderschönen Rohdiamanten Models zu machen, da gehört natürlich auchder richtige Schliff dazu." In der fünften Folge "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" (Donnerstag, 27. Februar) reisen dieNachwuchsmodels vom Tropenparadies Costa Rica in die US-Metropole LosAngeles. In der Stadt der Engel warten beim großen Umstyling 25internationale Top-Stylisten auf Heidi Klums Models. "DerUmstyling-Tag ist ein echter Marathon-Tag. Wir haben so vieleStylisten hier. Die Haare werden geschnitten, gefärbt. Viele bekommenauch Haar-Extensions. Es ist heute einiges los", sagt dieModelchefin.Wie sich ihr Look verändert, sehen die Topmodel-Anwärterinnen erstnach dem Umstyling. Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbeanfreunden? Wer bekommt einen Pony? Wer muss sich von seinen langenHaaren trennen? Maureen (20, Wien) ist aufgeregt: "Ich habe geradedie Extensions gesehen und hoffe einfach, dass ich welche bekomme.Wenn das so wäre, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzenWelt!" Marie (19, Landau in der Pfalz) bangt um ihre dunklen,hüftlangen Haare: "Ich bin mit der Einstellung hierher gegangen, dassich alles machen lasse, was passieren wird. Trotzdem habe ich einbisschen Angst." Und auch Anastasia (20, Berlin) wirkt unsicher: "Ichvertraue Heidi und ich vertraue dem Team, aber es ist trotzdem einkomisches Gefühl." Gehen die Styling-Wünsche der Kandidatinnen inErfüllung oder müssen sie sich mit einem komplett neuen Lookanfreunden?"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immerfreitags um 20:15 Uhr auf sixxAktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de