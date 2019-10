München (ots) -Die Zuschauer haben per Voting das "Love Island"-Couple gewählt- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Das große Finale heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLZWEIEndspurt zum großen "Love Island"-Finale: Nach vier turbulentenund ereignisreichen Wochen entscheidet das Zuschauer-Voting via App,wer sich mit dem Gewinner-Titel der dritten Staffel schmücken darf.Vier Couples stehen im Finale: Laura und Mischa, Lina und Roman,Samira und Yasin sowie Vivien und Sidney. In den Stunden vor dergroßen Entscheidung wartet auf die Islander eine festlich gedeckteFrühstückstafel. Danach gehen sie gestärkt in die letzte Challengemit dem verheißungsvollen Namen "Brautzilla". UnkontrollierteLachanfälle sind dabei garantiert. Am Abend ist es endlich soweit:Moderatorin Jana Ina Zarrella betritt den festlich geschmücktenGarten und das große Finale bei "Love Island" beginnt.Welches Couple bekommt die meisten Zuschauerstimmen und trägt denSieg davon? Wie wird sich das "Love Island"-Couple entscheiden? Fürdas Geld oder die Liebe? Schließlich winken dem Sieger 50.000 Euro...Laura und Mischa:Für Muskelmann Mischa (27) war "Love Island" geprägt von Höhen undTiefen. Kurz vor dem Finale bildete er noch mit Model Ricarda (27)ein Couple. Die attraktive Laura (23) hat sich von der Vorgeschichteder beiden jedoch nicht abschrecken lassen, dem Ludwigshafener ihrehrliches Interesse gezeigt und nicht locker gelassen. Schließlichhat die Stuttgarterin das Herz von Mischa mit ihrer liebevollen,zugewandten Art für sich gewinnen können. Wie überzeugt sind dieZuschauer von dem frischen Liebesglück der beiden?Lina und Roman:Schritt für Schritt: Lina (22) und Roman (28) haben die Zeit auf"Love Island" intensiv genutzt, um sich kennenzulernen. Dabei habensie es langsam angehen lassen und ihre Beziehung mit zärtlichenKuscheleinheiten und vertrauten Gesprächen jeden Tag ein bisschenmehr gefestigt. Und das alles fernab der Liebesstürme, diezwischenzeitlich "Love Island" erzittern ließen. Doch kann ihre Liebeauch im wahren Leben bestehen? Wie viele Zuschauer haben Lina undRoman ihre Stimme gegeben?Samira und Yasin:Samira (22) und Yasin (28) mussten auf ihrem gemeinsamen Weg insFinale so einige Herausforderungen meistern. Vor allem die hoheFlirtbereitschaft des attraktiven Sporttrainers sorgte bei den beidenwiederholt für Streit und Tränen. Doch am Ende folgte bei Yasmirajedes Mal eine liebevolle Versöhnung. Höhepunkt der turbulentenBeziehung war Yasins romantischer "Freundinnen-Antrag" an seineSamira. Was kann da noch schiefgehen? Oder sind die "LoveIsland"-Fans anderer Meinung?Vivien und Sidney:Mit ihrer quirligen, witzigen Art eroberte Eiskonditorin Vivien(26) Sidneys Herz im Sturm - umgekehrt ging es dem Model genauso. Diebeiden genießen ihre Zweisamkeit und verlieren sich dabei oft inliebevollen Neckereien, gepaart mit viel Gelächter. Mit dem erstenKuss haben sich die verspielten Turteltauben etwas länger Zeitgelassen, dafür lag danach definitiv Liebe in der Luft. Wie geht esnach "Love Island" weiter für die beiden? Wie viele Votes werden sievon den Zuschauern erhalten?Nach der heutigen Sendung geht es mit "Love Island Aftersun - DerTalk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von Love Island weiter. Zusammenmit den vier Final-Couples, lässt die beliebte Radio-Moderatorin dieHighlights aus der Villa Revue passieren."Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Das große Finale heuteAbend um 20:15 Uhr bei RTLZWEIDie Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlosbei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"Liebe liegt in der Luft! RTLZWEI entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einemEigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITVStudios Global Entertainment vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationNora Fleckenstein089 - 64185 0nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell