Die große Falle: Neues Whitepaper zu Fake News und ihrer Bedeutung für die PR (FOTO)

Hamburg (ots) -Ob US-Präsidentschaftswahl, Brexit oder die Flüchtlingsdebatte:Kaum ein Großereignis, das nicht von gefälschten Nachrichtenbegleitet wird. Warum ist das nicht nur für Politik und Medienschlecht, sondern auch für die PR? Und was muss die professionelleKommunikation jetzt tun? Diese Fragen beantwortet die dpa-Tochternews aktuell in ihrem neuen Whitepaper. Titel: "Die große Falle: Wasdas Phänomen Fake News für Kommunikation und PR bedeutet".Fake News zersetzen das Vertrauen der Menschen in die Medien.Inwiefern steht damit auch die Glaubwürdigkeit derUnternehmenskommunikation auf dem Spiel? Und welche Maßnahmen solltenKommunikatoren ergreifen, um glaubwürdig zu bleiben? Antwortenliefert das kostenfreie Whitepaper von news aktuell. Es skizziert dieneuen Herausforderungen für die PR im Kontext einer medialenVertrauenskrise durch Fake News und zeigt auf, was PR-Profis tunkönnen, wenn ihr Unternehmen und ihre Marke durch Falschinformationenin eine Schieflage geraten.Experten aus Medien und PR kommen zu Wort: dpa-Chefredakteur SvenGösmann erörtert, welche Strategien die größte deutscheNachrichtenagentur gegen Falschnachrichten entwickelt hat. Derbritische Publizist Paul Holmes erklärt, wie Unternehmen ihrKrisenmanagement angesichts der neuen Geschwindigkeit, mit der sichFake News verbreiten, anpassen sollten. Warum es heute beiprofessionellen Kommunikationsstrategien noch stärker auf saubereRecherchen, Fakten und Argumentationen ankommt als früher, erklärtAxel Wallrabenstein von der PR-Agentur MSLGROUP Germany.Inhalt:- Fünf Gründe warum Fake News die Kommunikation nachhaltig verändern- Vom Lacher bis zum Image-Schaden: Fake News und ihre Bedeutung fürPR-Profis- "Ehrlichkeit ist der beste Weg im Umgang mit Medien": Interview mitSven Gösmann, Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur (dpa)- Das Vertrauen in die etablierten Medien schließt die Suche nachAlternativen nicht aus: Zahlen und Fakten zu Medien-Wahrnehmung und-Nutzung- "Unternehmen müssen in Echtzeit reagieren können": Interview mitPaul Holmes von The Holmes Report- "Mangelnde Glaubwürdigkeit macht die Kommunikation schwieriger":Interview mit Axel Wallrabenstein, Chairman der MSLGROUP Germany- Mit Ehrlichkeit und gutem Handwerk zu mehr Vertrauen undGlaubwürdigkeit: Kommunikationsexperten aus Unternehmen, Behördenund Agenturen über die Bedeutung von Fake News für die PR(Christiane Schulz / Weber Shandwick, Barbara Schädler / E.ON SE,Susanne Hudelist / ikp Wien, Susanne Marell / Edelman.ergo, DavidFaulhaber / Polizeipräsidium Mannheim, Dominik Höch / Fachanwaltfür Urheber- und Medienrecht, Lina Mallon / Lifestylebloggerin &Kolumnistin)- Was wird gegen Fake News getan? Medien-Initiativen gegen gefälschteNachrichtenDownload Whitepaper:"Die große Falle: Was das Phänomen Fake News für Kommunikation und PRbedeutet" (PDF)www.newsaktuell.de/fake-news