"Der große Edgar-Wallace-Abend" am 27. Oktober im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Krimifans kommen am Samstag, dem 27. Oktober, vollauf ihre Kosten. Dann laufen im rbb Fernsehen zur Primetime ab 20.15Uhr drei Edgar-Wallace-Verfilmungen. Den Auftakt macht "Das Geheimnisder gelben Narzissen" mit Joachim Fuchsberger aus dem Jahr 1961. Inder deutsch-englischen Koproduktion löst Fuchsberger in der Rolle desErmittlers Jack Tarling souverän und charmant seinen kniffligen Fall.Auch die anderen Stars sind mehr als sehenswert: Ingrid van Bergenals singende Mademoiselle Gloria und Klaus Kinski mit seinemunnachahmlich bösen Blick aus kalten Augen. Außerdem mit dabei istChristopher Lee als "Blackys" Partner.Um 22.00 Uhr geht es nach der Spätausgabe von rbb24 mit zweiFilmen der Kultkrimireihe weiter: In "Das Rätsel der roten Orchidee"(1962) gibt es ein Wiedersehen mit Christopher Lee und Klaus Kinski,außerdem sind Adrian Hoven in der Rolle des Inspektor Weston und EddiArent als Butler Parker mit von der Partie. Im direkten Anschlussfolgt um 23.20 Uhr "Die Tote aus der Themse" mit Hansjörg Felmy,Uschi Glas und Werner Peters aus dem Jahr 1971."Der große Edgar-Wallace-Abend" am Samstag, 27. Oktober 2018, imÜberblick:"Das Geheimnis der gelben Narzissen", 20.15 Uhr GB/D 1961, Regie:Ákos von Ráthonyi, Darsteller: Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski,Sabina Sesselmann, Ingrid van Bergen, Christopher LeeImmer häufiger werden junge Mädchen aus der LondonerRauschgiftszene ermordet aufgefunden. Neben den Leichen liegt stetseine gelbe Narzisse. Während Scotland Yard von Sexualverbrechenausgeht, hat der smarte Sicherheitsexperte Jack Tarling (JoachimFuchsberger) einen anderen Verdacht: Er ahnt, dass ein mächtigerRauschgiftring dahintersteckt."Das Rätsel der roten Orchidee", 22.00 Uhr D 1962, Regie: HelmuthAshley, Darsteller: Marisa Mell, Adrian Hoven, Christopher Lee, KlausKinski, Eddi ArentZwei rivalisierende Gangsterbanden versetzen London in Angst undSchrecken. Dabei gehen sie stets nach dem gleichen Muster vor: ReicheMänner bekommen einen Drohbrief mit der Aufforderung, Schutzgeld zuzahlen. Kommen sie dem nicht nach, findet man sie am nächsten Tagermordet vor. Auch den reichen Mr. Tanner (Fritz Rasp) ereilt diesesSchicksal, obwohl seine Sekretärin Lilian (Marisa Mell) zuvorScotland Yard informiert hat. Inspektor Weston (Adrian Hoven) vonScotland Yard wird von dem FBI-Mann Allerman (Christopher Lee)unterstützt, dem die Methoden der Gangster aus Chicago bekannt sind.Butler Parker (Eddi Arent), der bei allen Opfern bis zu deren Todangestellt war, bringt sie auf eine heiße Spur."Die Tote aus der Themse", 23.20 UhrD 1971, Regie: Harald Philipp, Darsteller: Uschi Glas, HansjörgFelmy, Werner Peters, Petra Schürmann, Vadim GlownaKurz nachdem die attraktive Tänzerin Myrna Fergusson (Lyvia Bauer)ermordet worden ist, verschwindet ihre Leiche spurlos. MyrnasSchwester Danny (Uschi Glas) erfährt von Inspektor Craig (HansjörgFelmy), dass Myrna früher Mitglied einer Rauschgiftbande war, zuletztaber als Spitzel für Scotland Yard arbeitete. Durch ihre Hilfe konnteCraig erst vor Kurzem vier Kilo Heroin sicherstellen - dieHintermänner der Bande blieben jedoch im Dunkeln. Zusammen mit Craigversucht Danny, den Mörder ihrer Schwester zu finden.Pressekontakt:Nicola zu StolbergTel 030 / 97 99 3 - 12 112rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell