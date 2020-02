Der große Crash-Test

Liebe Leser,

wir müssen derzeit bei noch etwas ruhigeren Märkten aus meiner Sicht vorsichtiger sein. Die Kurse könnten nach Ansicht von Analysten unter den Ereignissen in China leiden. Die Chinesen haben die Öl-Nachfrage reduzieren müssen, was wiederum Schwierigkeiten in der Konjunktur andeutet. Zudem ist auch der Welthandel auf dem Wasser deutlich zusammengebrochen. Mit beiden Phänomenen beschäftige ich mich heute. Dennoch können Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



