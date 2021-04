Die große Blase – Vorsicht!

Liebe Leser,

die Geldmenge steigt weiter deutlich an. Die niedrigen Zinsen haben zahlreiche Märkte inzwischen durcheinander gebracht. Die größte Blase müssen Sie unverändert bei Immobilien vermuten. In einer neuen Umfrage zeigte sich, dass die Preise für Immobilienangebote in Deutschland innerhalb eines Jahres um über 10 % gestiegen sind. Dies ist ein vollkommen unüblicher Anstieg, der zeigt, wie stark die Blase ist, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung