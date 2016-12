"Die große Berlin - Tag & Nacht Silvesterparty" (FOTO)

München (ots) -Partystimmung mit der Berliner Kult-WG im In-Klub "Matrix", in St.Anton und bei Live-Schalten am Brandenburger Tor- Musik-Acts: Die Lochis, Mia Julia, Graham Candy, Hot Banditoz,Benjamin Boyce u.v.m.- Ausstrahlung: Samstag, 31. Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTLIIPartymarathon zum Jahreswechsel: In der Nacht der Nächte lädtDeutschlands Kult-WG zur großen Berlin - Tag & Nacht Silvesterparty.Ob im Berliner In-Klub "Matrix", hoch in den Bergen in St. Anton oderbei Live-Schalten am Brandenburger Tor - Partystimmung istgarantiert, wenn die WG-Bewohner ins neue Jahr feiern. MusikalischeGäste sind unter anderem Die Lochis, Manny Marc, Mia Julia, GrahamCandy und Hot Banditoz."Berlin - Tag & Nacht" - das bedeutet Liebe, Eifersucht,Gefühlschaos, aber auch jede Menge Spaß und durchfeierte Nächte. KeinWunder, dass es die WG-Bewohner auch in der Silvesternacht so richtigkrachen lassen wollen.Piet will im Berliner Klub "Matrix" eine unvergesslicheSilvesterparty organisieren. Auch Peggy, Alina, Alessia und Rick sindam Start und feiern mit, wenn Musik-Acts wie Die Lochis, Manny Marc,Benjamin Boyce und Wincent Weiss dem "Matrix" so richtig einheizen.Einen weiteren Berliner hat es in die Berge verschlagen: FürSchlagerfan Ole ist St. Anton genau der richtige Ort, um in derSilvesternacht auf die Piste zu gehen. Für Stimmung sorgen unteranderem Musik-Acts wie Mia Julia, Graham Candy, Hot Banditoz, KerstinOtt, Markus Becker, Peter Wackel, Powerkryner, Feuerherz, WilliHerren und Buddy.Schmidti und Krätze feiern mitten in Berlin am Brandenburger Torund zeigen in Live-Schalten gemeinsam mit Steffi Brungs von den RTLII News, was auf der größten Silvesterparty Deutschlands allesabgeht. Natürlich ist um Mitternacht auch das spektakuläre Feuerwerküber den Dächern von Berlin zu sehen."Die große Berlin - Tag & Nacht Silvesterparty" wird vonSoullution Music Media Production produziert."Die große Berlin - Tag & Nacht Silvesterparty": Samstag, 31.Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II"Berlin - Tag & Nacht" - montags bis freitags um 19:00 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationSandro Kolbe089-64185 6514sandro.kolbe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell