Das große Bayern-Dortmund-Trainerkarussell / Wettanbieter BET90 präsentiert Kandidaten und Quoten

Hamburg (ots) - Bei Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) kann absofort darauf gewettet werden, wer in der kommenden Saison Trainerbeim FC Bayern und bei Borussia Dortmund wird. Von Kovac überNagelsmann und Hasenhüttl bis zu Leonardo Jardim und David Wagnerreicht die Liste der Namen - und beim FC Bayern ist selbst ein ThomasTuchel noch nicht ganz ausgeschlossen.Favorit für die Bayern-Bank ist trotz kürzlich reanimierterNagelsmann-Gerüchte Niko Kovac mit der niedrigen Quote 3.00, erstdann folgt Nagelsmann mit 5.00. Beim BVB gilt den QuotenexpertenPeter Stöger als erster Anwärter (Quote 3.00), auch hier folgtNagelsmann mit einer 5.00.Für die risikofreudigen Wetter bietet BET90 eine Kombinationswettean. Nagelsmann zum FC Bayern und Hasenhüttl zum BVB. Quote 40 heißt,bei zehn Euro Einsatz winken im Erfolgsfall 400 Euro Gewinn.