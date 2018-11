"Der große Bauch ist dafür da, damit das große Herz reinpasst!" VOX zeigt "Durch dick und dünn - Reiner Calmund wird 70!" am Dienstag, den 04.12. um 22:15 Uhr

Köln (ots) - Er ist ein ganz besonderes Schwergewicht im deutschenFernsehen: Reiner Calmund! Anlässlich seines 70. Geburtstags blicktVOX in "Durch dick und dünn - Reiner Calmund wird 70!" (am Dienstag,den 04.12. um 22:15 Uhr) im persönlichen Gespräch mit demEx-Fußballmanager und anhand privater Fotos auf dessen bewegtes Lebenzurück. Die Doku begleitet die rheinische Frohnatur außerdem nichtnur bei den Partyvorbereitungen und der großen Feier zu seinem rundenGeburtstag, sondern lässt auch alte Schulfreunde und Weggefährtensowie prominente Gratulanten zu Wort kommen, wie Uli Hoeneß, JoeyKelly oder Rudi Völler, der sagt: "Reiner Calmund hat immer wertvolleRatschläge für Menschen, die ihm wichtig sind, die er mag und die erweiter fördert. Er hat viele Lebensläufe beeinflusst, Menschengeprägt."Bereits kurz vor dem Ehrentag des langjährigen "Grill denHenssler"-Jurors macht sich eine ganz besondere Gratulantin auf denWeg zu Reiner Calmund und seiner Frau Sylvia: Moderatorin RuthMoschner kennt Reiner Calmund seit 18 Jahren, unzählige Male standendie beiden seitdem auch gemeinsam für VOX vor der Kamera. "Calli istauf eine positive Art und Weise sehr authentisch. Er hat wirklich dieFähigkeit, alles positiv zu sehen. Und er trägt sein Herz auf derZunge", erzählt Ruth Moschner. Für sie und die Zuschauer öffnet"Calli" zuhause in Saarlouis sein Privatarchiv und spricht über seineErfolge, persönliche Niederlagen sowie die Kindheit in denNachkriegsjahren: "Ich war damals ein Hungerhaken, einKnochengestell. Ich musste zur Kur, um aufgepäppelt zu werden."Reiner Calmund verrät in der zweistündigen Dokumentation auch, wieer im Sommer 1999 seine dritte Ehefrau kennen und lieben lernte.Damals arbeitete die 22 Jahre jüngere Sylvia als Assistentin derGeschäftsführung bei Bayer Leverkusen. Ihr Vorgesetzter: ReinerCalmund. Doch dann gingen sie zusammen essen. Und es funkte. "Sylviaist wie ein Sechser im Lotto für mich, das Beste, was mir je im Lebenpassiert ist. Sie schenkt mir viel Verständnis, Liebe, Herzlichkeitund Wärme. Sie ist mein größtes Liebchen" verrät Reiner Calmundheute. Und auch seine Frau ist immer noch so verliebt wie damals:"Alle lieben doch den Calli: Er ist ein Unikat, er istunverwechselbar, er hat ein riesengroßes Herz, er ist großzügig, erhat Empathie, er ist unterhaltsam, er hat Humor, er nimmt sich selberauf die Schippe. Man hat nie eine langweilige Sekunde mit ihm. Er istehrlich, er ist ein Kämpfer. Er steht für einen ein, wenn es einemschlecht geht oder wenn er irgendwas ungerecht findet. Man weiß, erist einfach da, wenn es brennt.""Durch dick und dünn - Reiner Calmund wird 70!" zeigt denEx-Fußballmanager auch als Familienvater. Eine echtePatchwork-Familie mit fünf Kindern aus den ersten beiden Ehen hatReiner Calmund. Und auch er und Sylvia, mit der er seit 2003verheiratet ist, wünschten sich nichts sehnlicher als ein gemeinsamesKind. Doch alle Versuche, auch mit künstlicher Befruchtung, schlugenfehl, seine Frau erlitt sogar eine Fehlgeburt. 2013 adoptieren sieschließlich das zweijährige thailändische Mädchen Nicha. Das Glückist perfekt. "Ich muss auch heute noch sagen, dass das die besteEntscheidung war, die ich in den letzten 15 Jahren getroffen habe.Ich hab schon viele gute Entscheidung getroffen, aber das war meinealler, allerbeste", so Reiner Calmund über die Adoption.Die Doku thematisiert aber auch Calli und die Kilos. In seinerKarriere wird Reiner Calmunds unverwechselbare Figur auch zu seinemMarkenzeichen. Er besitzt den berühmtesten Bauch Deutschlands - under selbst nimmt es bei seinen öffentlichen Auftritten immer mitHumor. Beim Projekt "Iron Calli" stellte er sich 2009 dem Kampf gegendie Pfunde und ließ sich von "stern TV" ein Jahr dabei begleiten, wieer von Extremsportler Joey Kelly fit für einen Halbmarathon gemachtwerden sollte. Über seine Schwierigkeiten beim Abnehmen spricht eroffen im Interview. Warum jedoch immer wieder der Jo-Jo-Effekteinsetzt, weiß seine Frau Sylvia ganz genau: "Der große Bauch istdafür da, damit das große Herz reinpasst."Pressekontakt:VOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell