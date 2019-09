Der große Ärzte-Appell im STERN geht weiter / Schon mehr als 130.000 Mediziner stehen hinter dem Ärzte-Appell / Am heutigen Donnerstag startet eine Online-Petition an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Hamburg (ots) -215 Ärzte forderten in einem Ärzte-Appell, den der STERN AnfangSeptember veröffentlichte, eine radikale Reform desKrankenhauswesens: "Rettet die Medizin!" Viele bedeutendeOrganisationen schlossen sich den darin formulierten Forderungen an.Drei Wochen nach dem Erscheinen des Appells ist die Zahl seinerUnterstützer bereits auf mehr als 130.000 angewachsen, zumindest wennman die Mitgliederzahlen der unterzeichnenden 39 ärztlichen Verbändeund Fachgesellschaften zusammenrechnet. Geschätzt mehr als 1.500Mediziner setzten ihren Namen bisher persönlich unter den Aufruf, undes werden täglich mehr.Der Appell geht weiter: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann denProtest der Mediziner ab dem heutigen Donnerstag unterstützen und aufwww.change.org/MenschVorProfit "gegen das Diktat der Ökonomie andeutschen Krankenhäusern" unterschreiben. Mit der Online-Petitionwendet sich Initiator Ludwig Hammel an den BundesgesundheitsministerJens Spahn. Hammel ist Geschäftsführer der Deutschen VereinigungMorbus Bechterew e.V. und leidet als chronisch kranker Patient selbstseit langem unter einem ökonomisierten Gesundheitswesen.Für den Ärzte-Appell wertete STERN-Autor Dr. med. BernhardAlbrecht in einer umfangreichen Recherche zahlreichePositionierungspapiere aus und sprach mit 100 Ärzten. Nachkontroversen Diskussionen ist der Ärzte-Appell der gemeinsame Nenner,auf den sich ein breites Spektrum von Akteuren im Gesundheitswesenmit unterschiedlichen Eigeninteressen einigte.Der Ärzte-Appell im STERN im Wortlaut, wie er am 5. Septembererstmals veröffentlicht wurde:1. Das Fallpauschalensystem muss ersetzt oder zumindestgrundlegend reformiert werden.2. Die ökonomisch gesteuerte gefährliche Übertherapie sowieUnterversorgung von Patienten müssen gestoppt werden. Dabeibekennen wir uns zur Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.3. Der Staat muss Krankenhäuser dort planen und gut ausstatten, wosie wirklich nötig sind. Das erfordert einen Masterplan und denMut mancherorts zwei oder drei Kliniken zu größeren,leistungsfähigeren und personell besser ausgestatteten Zentrenzusammenzuführen.Ärztinnen oder Ärzte, die den Appell namentlich unterstützenwollen, können an aerzteappell@stern.de schreiben. Die Liste derUnterzeichner wird auf www.stern.de veröffentlicht und kontinuierlichaktualisiert.Weitere Informationen zum Ärzte-Appell im aktuellen STERN (Ausgabe40/2019, ab heute im Handel) oder unter www.stern.de/aerzteappell.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 24 68E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.dewww.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell