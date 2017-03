Der große AGR-Rückenreport: Warum Rückenschmerzen so weit verbreitet sind - und was für einen rückengesunden Alltag wichtig ist (FOTO)

Bremervörde (ots) -Rückenschmerzen sind zur Volkskrankheit geworden - und dies überfast alle Bevölkerungsschichten, Alters- und Berufsgruppen hinweg.Anlässlich konstant hoher Zahlen von Betroffenen wurde im Jahr 1995die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. gegründet. Eine aktuelleUmfrage, die von der AGR in Auftrag gegeben wurde, zeigt, wie weitverbreitet Rückenbeschwerden sind - und warum die Arbeit des Vereinsdamals wie heute so wichtig ist.Fast jeder kennt das Gefühl, wenn am Ende eines langenArbeitstages der Rücken verspannt ist und schmerzt. Aktuelle Zahlendazu legt die Aktion Gesunder Rücken vor: Der große AGR-Rückenreport,eine eigens durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2016 mit über 1.000Teilnehmern, vermittelt ein Bild von der allgemeinenRückenschmerz-Situation. Die wichtigste Erkenntnis: Rückenschmerzensind nach wie vor weit verbreitet. 70 Prozent der Befragten geben an,mindestens einmal pro Monat darunter zu leiden und rund zwei Drittelfühlen sich durch ihre Schmerzen in ihrer Lebensqualitäteingeschränkt.Risikofaktor BürojobBüroangestellte sind häufig von Rückenbeschwerden betroffen: 44Prozent der Menschen mit Bürojob haben mindestens einmal pro WocheRückenschmerzen. Der Grund dafür ist in vielen Fällen die überwiegendsitzende Arbeitshaltung, die dazu führen kann, dass die Muskulaturdes Bewegungsapparats verkümmert.Rückenschmerzen: Keine Frage des AltersDie aktuellen Zahlen des großen AGR-Rückenreport zeigen:Rückenschmerzen sind keine Frage des Alters. Knapp zwei Drittel derJugendlichen zwischen 18 und 29 Jahren geben an, mindestens einmalpro Monat darunter zu leiden - die Hälfte davon sogar einmal proWoche oder häufiger. Laut der Aktion Gesunder Rücken sind vermutlichmehrere Faktoren dafür verantwortlich. Wie bei erwachsenen Patientenauch begünstigt ein Zusammenspiel aus zu viel Sitzen und zu wenigBewegung die Entstehung von Beschwerden.Geprüft & empfohlen: Gütesiegel für rückengerechteAlltagsgegenständeDer große AGR-Rückenreport zeigt: Rund 73 Prozent der Teilnehmersind der Meinung, dass rückengerechte Alltagsprodukte dabei helfenkönnen, Rückenschmerzen zu vermeiden. Am meisten Wert aufRückenfreundlichkeit legen die Befragten bei Betten und Büromöbeln.Fast 87 Prozent denken, dass ein unabhängiges Gütesiegel hilfreichsein kann, um rückengerechte Produkte zu erkennen.Das Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" der AGR zeichnetrückengerechte Alltagsprodukte aus. Um von der AGR zertifiziert zuwerden, müssen Produkte nicht nur einen Kriterienkatalog erfüllen,sondern werden zudem von einem medizinisch-therapeutischenExpertengremium begutachtet und geprüft.In (fast) allen Lebensbereichen rückengesundUm der Volkskrankheit Rückenschmerzen den Kampf anzusagen, sindmehrere Ansatzpunkte wichtig. So können beispielsweise in nahezujedem Lebensbereich rückengerechte Alltagsgegenstände zum Einsatzkommen. Mittlerweile gibt es AGR-zertifizierte Autositze,Sportgeräte, Sitzmöbel, Schuhe, Bettsysteme, Matratzen, Leuchten,Werkzeuge, Gartengeräte und viele weitere Produkte. Des Weiterenkönnen gezielte Rückenübungen Schmerzen und Verspannungen vorbeugen.Hilfreich ist hierfür das AGR-Portal www.agr-coach.de mit vielenÜbungsvideos. Am wichtigsten ist es, die Rückenschmerz-Problematikganzheitlich zu lösen: Kontinuierliche Veränderungen helfen mehr alspunktuelle Maßnahmen.Pressekontakt:Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Tanja CordesStader Straße 627432 BremervördeTel.: 04761 - 926 358 315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder R?cken e. V., übermittelt durch news aktuell