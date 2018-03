"Das große AGR-Rückenbuch - Rückenschmerzen gezielt vorbeugen und behandeln" / Die zweite und erweiterte Auflage ist da (FOTO)

Bremervörde (ots) -Wieso sind Rückenschmerzen so weit verbreitet? Und welcheTherapiemaßnahmen sind sinnvoll? Die Ursachen von Rückenschmerzensind vielfältig, sie reichen von Fehlhaltungen und einseitigerBelastung über mangelnde Bewegung, Übergewicht bis hin zu Stress undpsychischen Auslösern. Meist steckt keine ernsthafte Erkrankunghinter den Beschwerden und sie lassen sich mit unkompliziertenMaßnahmen behandeln - ganz ohne operativen Eingriff. Experten sindsich einig: 90 Prozent aller Rückenschmerzen lassen sich vermeiden.Allerdings haben die meisten Menschen verlernt, ihren Rückenvernünftig zu behandeln. Die gute Nachricht: "Das großeAGR-Rückenbuch - Rückenschmerzen gezielt vorbeugen und behandeln"gibt Antworten auf die zentralen Fragen rund um Rückenbeschwerden.Die umfassend überarbeitete und erweiterte 2. Auflage ist seit Kurzemerhältlich.Großes Extra: Die besten Übungen für einen starken RückenHighlight der Neuauflage sind zahlreiche Übungen, die dabeihelfen, die Rückenmuskulatur zu stärken und Rückenschmerzenvorzubeugen. Das 136 Seiten starke Werk bündelt das über 20-jährigeWissen der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V., die sich für dieAufklärung über Entstehung, Vorbeugung und Therapie vonRückenschmerzen einsetzt. Zahlreiche Experten haben ihre Kompetenzund Erfahrung zur Verfügung gestellt und machen das Buch dadurch zueinem hilfreichen Ratgeber bei Rückenleiden. Das Buch erläutert inden Kapiteln "Bewegung", "Psyche", "Ernährung" sowie "Produkte mitdem AGR-Gütesiegel" für jeden verständlich, wie Rückenschmerzenentstehen, was gegen die Beschwerden wirklich hilft und wie jederselbst aktiv werden kann. Die Arbeit der AGR ist zudem untrennbar mitdem Gütesiegel "Geprüft & empfohlen", dem Qualitätsmerkmal fürrückenfreundliche Produkte, verbunden. Verbrauchern dient es alsverlässliche Orientierungshilfe beim Kauf von Alltagsgegenständen.Ökotest hat das Siegel mit der Note "sehr gut" bewertet, Label-onlinestuft es als "besonders empfehlenswert" ein."Das große AGR-Rückenbuch" ist bei amazon und im Handel alsTaschenbuch für 12,95 Euro oder als eBook für 8,95 Euro (mit derkostenlosen Kindle-App lesbar auf nahezu allen Endgeräten)erhältlich.Das Wichtigste in Kürze:Die 2. umfassend überarbeitete und erweiterte Auflage des "GroßenAGR-Rückenbuchs - Rückenschmerzen gezielt vorbeugen und behandeln"ist seit Kurzem bei amazon und im Handel erhältlich. Highlight derNeuauflage sind zahlreiche Rückenübungen, die dabei helfen, dieRückenmuskulatur zu kräftigen und Rückenschmerzen vorzubeugen.Zentrale Themen rund um Rückengesundheit wie Bewegung, Ernährung,Psyche und die Bedeutung rückenfreundlicher Lebensverhältnisse kommenselbstverständlich auch in dieser Auflage nicht zu kurz.Ein kostenloses Rezensionsexemplar kann bei der AGR unterinfo@agr-ev.de angefordert werden.Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zumAGR-Gütesiegel und zertifizierten Produkten gibt es unterwww.ruecken-produkte.de.Bildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportalheruntergeladen werdenPressekontakt:Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Tanja CordesStader Straße 627432 BremervördeTelefon: +49 4761 926358 315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.dewww.agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell