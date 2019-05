Nach großartigem Beginn in Berlin (Deutschland) und San Diego (USA) bereist die globale Roadshow von Yealink jetzt die Welt

Yealink zeigt begeisterten Kunden aus Nah und Fern auf seinerRoadshow die Vorzüge seiner modernen und richtungsweisendenTelefonbaureihe für UnternehmenXiamen, China (ots/PRNewswire) - Die erste Veranstaltung einerVeranstaltungsreihe im Rahmen der Global Roadshow 2019 von Yealinkfand am 9. April 2019 in Berlin (Deutschland) statt. In den USAkonnten die Bürger von San Diego als erste am 18. April 2019 dieinformative Global Roadshow erleben.Nach dem großen Erfolg der beliebten Serien T2 und T4, die dafürsorgten, dass Yealink zur Nr. 1 auf dem weltweiten Markt derSIP-Telefone wurde, hat Yealink die Serie der modernen T5-Telefonefür die geschäftliche Nutzung vorgestellt. Bei beiden aktionsreichenAnlässen ermöglichte das engagierte Team von Yealink einenumfassenden Einblick in die neue T5 Business Phone Series vonYealink.Lee Li, Director of Product von Yealink, stellte in seiner Rededie Funktionen der neuen T5 Business Phone Series heraus, darunter:- Akustische Abschirmung- Großer Farb-Touchscreen- Intuitives Layout der Tasten- Einstellbare HD-KameraIm Rahmen der Veranstaltung gab es zudem eine Frage- undAntwortstunde, in die Besucher sich genauer darüber informierenkonnten, wie sie die geschäftlichen Telefonanlagen von Yealinkoptimal nutzen können.Auf der Veranstaltung wurde die neueste Palette der geschäftlichenTelefone und Tools von Yealink für einheitliche Kommunikationgezeigt. Dies gab den Gästen die Möglichkeit, sich mit den Produktenvon Yealink vertraut zu machen und zudem ein leckeres Mittagessen vomGrill zu genießen.Des Weiteren erhielten die Besucher eine Vorschau derinteressanten Pläne von Yealink für Forschung und Entwicklung undExpansion auf den globalen Markt. Der Tag fand seinen perfektenAbschluss mit einigen Partien Golf, die zum Networking genutztwurden. Die Teilnehmer waren mit der Veranstaltung ganz offenbarhöchst zufrieden.Super Zheng, Vertriebsleiter von Yealink für die USA, sagte: "Fürein Unternehmen, dem die Kundenzufriedenheit über alles geht, isteiner der wichtigsten Gründe einer globalen Roadshow der Nutzen fürdie Kunden. Ich bin erfreut, sagen zu können, dass wir dieses Zielerreicht haben. Das Feedback, das wir von den Besuchern der GlobalRoadshow bis jetzt erhalten haben, war einfach phänomenal."Und in den sozialen Netzwerken fanden sich Hashtags wie#Yealink2019, #YealinkBerlin #YealinkSD, #YealinkPhoenix. Besucherund Mitarbeiter von Yealink zeigen ihre Begeisterung durch Beitragihrer Gedanken über die Veranstaltungen.Die Veranstaltungen der Global Roadshow 2019 wurden von denBesuchern mit Worten beschrieben wie: Informativ, interessant undunterhaltsam. Die kommenden Veranstaltungen der Roadshow sorgen inden sozialen Netzwerken bereits für großes Interesse und zeigen sodie echte Begeisterung der Fans von Yealink.Informationen zu Yealink Inc.Yealink (Aktiencode: 300628) wurde 2001 gegründet und ist einführender globaler Lieferant von Lösungen zurUnternehmenskommunikation und -zusammenarbeit, derVideokonferenzdienste für Unternehmen weltweit anbietet. Dabeikonzentriert sich Yealink auf Forschung und Entwicklung und setztzudem auf Innovation und Kreativität. Mit seinen herausragendentechnischen Patenten in den Bereichen Cloud-Computing sowie Audio-,Video- und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine Lösung mitbreitem Funktionsumfang für die Zusammenarbeit durch Audio- undVideokonferenzen entwickelt, indem es seine Cloud-Dienste mit einerReihe von Endpunktprodukten kombiniert. Als einer der besten Anbieterin mehr als 140 Ländern und Regionen, darunter die USA,Großbritannien und Australien, hat Yealink den größten globalenMarktanteil bei SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop PhoneGrowth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018).Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.yealink.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/881496/Yealink_Product_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/881497/Yealink_Product_2.jpgPressekontakt:Ding0592-5702000-8800Original-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuell