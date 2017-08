Mit größter Freibier-Runde der Bundesliga startet Schalke in die Saison 2017/18

Meschede-Grevenstein (ots) - Mit der größten Freibierrunde derFußball-Bundesliga eröffnet der FC Schalke 04 beim Spiel gegen RBLeipzig die Saison 2017/18. Anlass dafür ist die 20-jährigePartnerschaft zwischen dem FC Schalke 04 und der Brauerei C. & A.Veltins, die vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängert wird. So wirddas "Wohnzimmer der Schalker" mindestens bis 2027 den NamenVeltins-Arena tragen, während zugleich Veltins Pilsener im Ausschankist. "Das ist ein Signal für Kontinuität und königsblaueVerbundenheit", so Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber, derdamit sein auf der jüngsten Mitgliederversammlung gegebenesFanversprechen einlöst. "Gemeinsam haben wir einen wahrnehmbarenLeuchtturm geschaffen - wir beziehen Position, zeigen Kante undbeweisen gastronomische Kompetenz." Am 1. Juli 1997 begann dieZusammenarbeit zwischen dem königsblauen Kultclub und dersauerländischen Premium-Brauerei noch im Parkstadion und erhieltseither immer wieder neue Impulse. Mit der Eröffnung derVeltins-Arena gibt es die in dieser Dimension europaweit einmaligeBierversorgung über vier Tanklager unterhalb der Tribünen."Bodenständiges und glaubwürdiges Sponsoring"Nach den Worten von Michael Huber garantiere die Langfristigkeitdes Engagements allen Seiten Berechenbarkeit und eine wirklichvertrauensvolle Zusammenarbeit. Michael Huber: "Der NameVeltins-Arena steht mit nur noch wenigen Stadien unzweifelhaft in derWahrnehmung eines bodenständigen und damit glaubwürdigen Sponsorings.Und das können die Besucher der Veltins-Arena am Samstag schmecken.Jeder Schalke-Fan ab 16 Jahren erhält beim Eintritt in dieVeltins-Arena einen Freibiergutschein. Um einen reibungslosenAusschank zu gewährleisten, kann der Freibiercoupon bereits ab 16.00Uhr eingelöst werden. "Wir freuen uns, auf traditionelle Brauerartdie Treue von Club und Fans gleichermaßen belohnen zu können", soVeltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. Angesichts deserwarteten Zuspruchs der Gäste stellt die Traditionsbrauerei eigenseinen weiteren Tankzug mit über 25.000 Litern Pils bereit. Er bringtkurz vor dem Spiel das frisch Gebraute vom sauerländischen Stammsitzzur Veltins-Arena. Michael Huber: "Alle Gäste können sich über bestenPils-Genuss wie im Landgasthof freuen - es wird wie immer perfektgezapft!"Pressekontakt:AnsprechpartnerUlrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell