Die größten Gesundheitsaktien des 21. Jahrhunderts – und einige, die es wahrscheinlich noch werden

Der große chinesische Philosoph Konfuzius sagte einmal: „Studiere die Vergangenheit, wenn du die Zukunft gestalten willst.“ Obwohl Konfuzius kein großer Investor war, gilt seine Aussage sicherlich auch im Hinblick auf die Geldanlage.

Investoren sind immer auf der Suche nach der nächsten Aktie, die enorme Renditen bringen wird. Vielleicht ist der beste Weg für diese Aufgabe, die Untersuchung der großen Gewinneraktien der Vergangenheit. Dies ist der Ansatz, mit dem ich versucht habe, jene Gesundheitswerte zu identifizieren, die wahrscheinlich die größten Gewinner der kommenden Jahrzehnte sein werden.

Ich habe zurückgeblickt, um herauszufinden, warum sich die besten Gesundheitswerte so gut entwickelt haben. Und dann habe ich andere Healthcare-Aktien analysiert, um jene zu finden, welche dieselben gewinnbringenden Eigenschaften besitzen. Hier sind die besten Gesundheitswerte des 21. Jahrhunderts – und einige, die es wahrscheinlich noch werden.

Die bisher großartigsten Gesundheitswerte

Ich habe mir die Gesamtrendite (die Aktienwertsteigerung und reinvestierten Dividenden, falls vorhanden) zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 24. September 2018 aller Gesundheitsaktien, die immer noch aktiv am Markt gehandelt werden und gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden USD aufweisen, angesehen. Aus diesem Aktienuniversum übertrafen drei deutlich alle anderen Aktien.

USANA Health Sciences (WKN: 923145) rangiert mit einer erstaunlichen Gesamtrendite von mehr als 32.000 % an der Spitze der Liste. Das Unternehmen entwickelt Ernährungs- und Körperpflegeprodukte. USANA verwendet einen mehrstufigen Marketingansatz, um seine Produkte weltweit zu verkaufen. Im vergangenen Jahr wurden weniger als 12 % des Gesamtumsatzes in den USA erzielt.

Die Nummer 2 der bisher leistungsstärksten Gesundheitswerte des 21. Jahrhunderts ist Intuitive Surgical (WKN: 888024). Seit dem 1. Januar 2001 hat sie eine Rendite von mehr als 9.800 % erzielt. Intuitive Surgical war das erste Unternehmen, das auf dem Gebiet robotergestützter chirurgischer Systeme Pionierarbeit geleistet hat. Bis Ende 2017 waren seine da Vinci Roboterchirurgiesysteme bei über 4.400 Kunden im Einsatz.

Du wirst vielleicht von der bisher drittbesten Gesundheitsaktie des Jahrhunderts überrascht sein: Es ist die Cronos Group (WKN: A2DMQY). Der kanadische Marihuana-Züchter hat seit seiner Börseneinführung an der Toronto Stock Exchange und in den USA im Jahr 2016 ein Plus von fast 7.300 % erzielt. Cronos hat seine Aktie am 27. Februar 2018 an die Nasdaq gebracht.

Was sie gemeinsam haben

USANA, Intuitive Surgical und Cronos Group mögen sehr unterschiedlich aussehen. Aber diese drei Top-Gesundheitswesen-Aktien haben mehrere Dinge gemeinsam, die für die Suche nach großen Gewinner-Aktien entscheidend sein könnten.

Ein wichtiger gemeinsamer Nenner ist, dass alle drei Unternehmen mit kleinen Marktkapitalisierungen begonnen haben. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lag Intuitive Surgical´s Marktkapitalisierung noch bei 363 Millionen USD, während sie bei USANA rund 15 Millionen USD betrug und bei der Cronos-Gruppe lag sie bei ihrem Börsengang vor einigen Jahren bei nur rund 12 Millionen USD. Aktien mit geringen haben noch viel mehr Spielraum nach oben als Aktien mit großen Marktkapitalisierungen.

Zudem sind alle drei Unternehmen sehr innovativ. Dies ist bei Intuitive Surgical offensichtlich. Vor da Vinci gab es keine robotergestützten chirurgischen Systeme. Intuitive setzt auch weiterhin auf Innovation. So werden neue Produkte entwickelt, um den Einsatz von da Vinci auf weitere Verfahrensarten auszuweiten.

USANA setzt auf Innovation, um neue Produkte auf den Markt zu bringen und den Umsatz zu steigern. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen vor allem auf personalisierte Produkte konzentriert, wie zum Beispiel das Celavive Hautpflegesystem, welches bei verschiedenen Hauttypen eingesetzt werden kann.

Obwohl die Cronos Group im Rohstoffsektor angesiedelt ist, legt das Unternehmen auch großen Wert auf Innovation. Viele der neuartigen Entwicklungen konzentrieren sich auf die Verbesserung des Cannabisanbaus und der -verarbeitung. Dazu gehören unter anderem die maßgeschneiderten Kohlendioxid-Extraktionsgeräte, um Marihuanapflanzen nicht mehr nachbehandeln zu müssen und die Partnerschaft mit Ginkgo Bioworks zur Entwicklung neuer Herstellungsmethoden hochwertiger und kostengünstiger Cannabinoide.

Die vielleicht wichtigste Gemeinsamkeit von USANA, Intuitive Surgical und Cronos Group ist, das sie alle von bedeutenden Makrotrends profitiert haben (und weiterhin davon profitieren werden). USANA´s Erfolg wird vom Trend einer weltweit wachsenden Mittelklasse angetrieben. So verzeichnet das Unternehmen beispielsweise derzeit sein größtes Wachstum in der Region Großchina.

Intuitive Surgical hingegen profitiert weiterhin vom langfristigen Trend der alternden amerikanischen Bevölkerung als auch in anderen wichtigen Ländern. Die wachsende Zahl älterer Menschen führt zu einer höheren Nachfrage nach Verfahren, wie es das da Vinci-System zur Verfügung stellt.

Du errätst vermutlich, welcher Makrotrend die Cronos Group antreibt. Immer mehr Länder legalisieren Marihuana entweder für den medizinischen oder Freizeitgebrauch. Einige Experten gehen davon aus, dass der globale Marihuana-Markt in Zukunft mehr als 150 Milliarden USD Wert sein könnte. Dies ermöglicht Cronos enorme Wachstumschancen.







Auf der Suche nach den zukünftigen Gewinner-Aktien

Eine Stichprobe von nur drei Aktien ist zugegebenermaßen zu klein, um zuverlässig Schlussfolgerungen auf die wahrscheinlichen Gewinner-Aktien der Zukunft zu ziehen. Die gemeinsamen Nenner bei USANA, Intuitive Surgical und Cronos – anfänglich niedrige Marktkapitalisierungen, die Reinvestition von Kapital in den Ausbau des Geschäfts, ein Bekenntnis zu Innovationen und die Fähigkeit, von bedeutenden Makrotrends zu profitieren – trafen auch bei den meisten, wenn nicht sogar auf alle anderen von mir gefundenen, gut performenden Gesundheitswerten zu.

Welche Aktien könnten zu den größten Gesundheitswerten des 21. Jahrhunderts gehören? Es gibt einige, aber drei, die ich besonders faszinierend finde, sind BioTelemetry (WKN: A1W3Q2), Editas Medicine (WKN: A2AC4K) und Viking Therapeutics (WKN: A12GD6).

Alle drei Aktien, genau wie unsere größten Gewinner des bisherigen Jahrhunderts, weisen zunächst relativ geringe Marktkapitalisierungen auf. BioTelemetrie ist die größte der drei mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden USD. Bei Editas liegt sie derzeit bei rund 1,5 Milliarden USD. Viking Therapeutics liegt derzeit mit 1,1 Milliarden USD auf Platz drei.

Diese drei Gesundheitsunternehmen sind Lehrbuchbeispiele an Innovationen. BioTelemetry entwickelt eine Fernüberwachungstechnologie für das Herz, die sich durch eine hohe Genauigkeit und relativ niedrige Kosten auszeichnet. Der drahtlose Herzsensor ePatch wurde von Apple (WKN: 865985) als Teil seiner Apple Heart Study ausgewählt. Sie wird von der Apple Watch und dem iPhone zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen verwendet.

Editas Medicine ist einer der führenden Pioniere der CRISPR-Genbereitung, einer Technologie, die einige Experten als die größte biotechnologische Entdeckung des Jahrhunderts bezeichnet haben. Das Biotech-Unternehmen möchte bis Ende des Jahres eine klinische Studie zur Behandlung der angeborenen Leber-Amaurose Typ 10 (LCA10), der Hauptursache für genetische Erblindung im Kindesalter, einreichen. Wenn die Food and Drug Administration (FDA) grünes Licht gibt, wird Editas wahrscheinlich die erste Biotech-Firma sein, die in den USA eine CRISPR-Therapie in vivo (im Körper angewandt) an Menschen klinisch testen darf.

Viking Therapeutics berichtete kürzlich bei seinem experimentellen Medikament VK2809 über hervorragende Ergebnisse in einer klinischen Phase-2-Studie. Es soll zur Behandlung von nicht-alkoholischen Fettleberkrankheiten (NAFLD) und bei einem hohen Cholesterinspiegel eingesetzt werden. Das Biotech-Unternehmen verfügt zudem über einen vielversprechenden Pipeline-Kandidaten in der späten Testphase zur Stärkung von Muskeln und Knochen nach einer Hüftoperation.

Gibt es Trends, die den drei kleinen Aktien großen Rückenwind verleihen sollten? Darauf kannst du wetten. Eine alternde Bevölkerung hilft sowohl BioTelemetry als auch Viking Therapeutics. Mobile Gesundheit, auch mHealth genannt, wird allgemein als ein entscheidender Weg zur Kontrolle der Gesundheitskosten und zur Verbesserung der Versorgung einer älteren Bevölkerung angesehen. BioTelemetry steht an der Spitze von mHealth. Ältere Menschen leiden eher an NAFLD, einschließlich nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH) und sie benötigen eher Hüftoperationen. Dies kommt Viking zugute, falls das Biotech-Unternehmen die Zulassung für seine beiden Hauptkandidaten erhält.

Was Editas Medicine betrifft, so ist die Konzentration auf seltene genetische Krankheiten des 21. Jahrhunderts mehr denn je ein Trend. Darüber hinaus verspricht die CRISPR-Genbereitung, dass Immunzellen zur Behandlung von nicht-genetischen Krankheiten wie Krebs „programmiert“ werden. Diese Krankheiten treten alle häufiger bei älteren Patienten auf.

Mehr Investment-Weisheiten von Konfuzius

Ich vermute Konfuzius hat auch die Vergangenheit untersucht, um die Zukunft zu erklären. Meiner Meinung nach werden die Eigenschaften, die die besten Gesundheitswerte bisher in diesem Jahrhundert auszeichnen, wahrscheinlich auch in den besten Aktien der Zukunft zu finden sein. Ich denke, die Chancen stehen ziemlich gut, dass BioTelemetry, Editas Medicine und Viking Therapeutics in einigen Jahren auf der Besten-Liste ganz oben stehen werden.

Aber es gibt noch ein paar andere Konfuzius-Zitate, die Investoren ebenfalls beachten sollten. Hier ist eines: „Zu wissen, was man weiß und was man nicht weiß, ist wahres Wissen.“ Das andere ist: „Der Vorsichtige macht seltener Fehler.“

Es ist toll zu wissen, welche Gemeinsamkeiten die früheren Gewinneraktien des Gesundheitswesens aufwiesen. Es ist kein schlechter Ansatz, bei anderen Aktien nach denselben Kriterien zu suchen. Die Wahrheit ist allerdings, dass wir nicht sicher wissen können, welche Aktien in Zukunft die größten Gewinner sein werden.

Daher ist es keine gute Idee, in der Hoffnung einer gigantischen Rendite, alles auf eine einzige Aktie zu setzen. Aber kleine Positionen auf eine Reihe von potentiell großen Gewinnern zu investieren, könnte sich enorm auszahlen. Mit diesem Ansatz erhöhen sich die Chancen eine Gewinner-Aktie des 21. Jahrhunderts zu kaufen enorm.

Keith Speights besitzt Apple- und Editas Medicine-Aktien. The Motley Fool empfiehlt und besitzt Apple- und Intuitive Surgical-Aktien. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 150 USD Calls auf Apple und Short Januar 2020 155 USD Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Editas Medicine und Nasdaq.

Dieser Artikel von Keith Speights erschien am 27.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.