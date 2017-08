Die größten Familienunternehmen in Deutschland: Weniger als die Hälfte sieht sich bei der Digitalisierung gut aufgestellt

Berlin (ots) -- Mangelndes Know-how der Mitarbeiter größtes Hemmnis- Fast jedes dritte große Familienunternehmen bemängelt digitaleInfrastruktur- Unternehmen planen höhere InvestitionenUnter Deutschlands größten Familienunternehmen sieht sich wenigerals die Hälfte bei der Digitalisierung des Geschäftsmodells gut odersehr gut aufgestellt (41 Prozent). Als größtes Hemmnis für dieDigitalisierung sehen die Unternehmen mangelndes Know-how derMitarbeiter an (43 Prozent). Das ergibt dieFamilienunternehmer-Umfrage 2017 der Deutschen Bank und desBundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Für die Studie mit demSchwerpunkt Digitalisierung befragte das Institut fürMittelstandsforschung (IfM) Bonn Unternehmen mit mindestens 50Millionen Euro Jahresumsatz.Weitere kritische Punkte sind mangelnde oder unzureichendedigitale Schnittstellen, beispielsweise für die Übertragung von Datenan Zulieferer (37 Prozent), Bedenken hinsichtlich der IT-Sicherheit(36 Prozent), sowie der notwendige Wandel in der Unternehmenskultur(35 Prozent). "Deutschlands Familienunternehmen müssen bei derDigitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und ihrer Infrastrukturschnell sein", sagt Stefan Bender, Leiter Firmenkunden Deutschlandbei der Deutschen Bank. "Es geht nicht nur um die Automatisierung -es geht vor allem um die Transformation zu einem weiterhinerfolgreichen Geschäftsmodell in einer digitalen Welt", erläutertBender. "Durch die Digitalisierung werden in vielen Branchen dieKarten neu gemischt. Der Innovationsdruck auch auf führendeUnternehmen in Deutschland steigt."Fast jedes dritte große Familienunternehmen sieht dieVerfügbarkeit digitaler Infrastruktur als Hürde für die eigeneDigitalisierung (32 Prozent). Holger Lösch, stellvertretenderBDI-Hauptgeschäftsführer, fordert die Politik auf, die nötigenVoraussetzungen für erfolgreiches Wirtschaften in der digitalen Weltzu schaffen: "Die Breitbandversorgung im ländlichen Raum hinkt jenerin den Städten deutlich hinterher. Rund 70 Prozent allerIndustriearbeitsplätze befinden sich aber auf dem Land. Weniger alsein Drittel der Unternehmen verfügt über eine Bandbreite von maximal50 Megabit pro Sekunde. Für viele künftige Industrieanwendungenreicht dies nicht aus. Das ist besorgniserregend."Rund 60 Prozent aller Befragten schätzen die Bedeutung derDigitalisierung für das eigene Unternehmen als hoch oder sehr hochein. Die Unternehmen wollen ihre Investitionen in die Digitalisierungdeshalb bis 2019 auf durchschnittlich etwa drei Prozent des Umsatzeserhöhen - gegenüber 2016 ein Anstieg von fast 40 Prozent. Dabeisetzen sie unter anderem auf Big Data: 58 Prozent erwarten für 2019,dass die Nutzung großer Datenmengen für das Geschäft eine hoheBedeutung haben wird - 2016 spielte dies nur für 28 Prozent einewichtige Rolle. Wachstumschancen sehen die Unternehmer zudem ininternetfähigen, sogenannten smarten Produkten. Derzeit stellenlediglich 30 Prozent mindestens ein solch smartes Produkt her."Smarte Produkte bieten den Unternehmen die Möglichkeit, daseigene Geschäftsmodell um passgenaue Dienstleistungen zu erweiternund so die Kundenbindung zu stärken. Durch solcheAfter-Sales-Services erwirtschaftet bereits jetzt schon jeder zweiteHersteller von smarten Produkten (54 Prozent) zusätzlichen Umsatz",erklärt Friederike Welter, Präsidentin des IfM Bonn und Professorinan der Universität Siegen.Im Auftrag der Deutschen Bank und des BDI hat das Institut fürMittelstandsforschung (IfM) Bonn von März bis Mai 2017 dieEntscheider von 312 Familienunternehmen mit mindestens 50 MillionenEuro Jahresumsatz befragt. Im Durchschnitt erwirtschafteten dieseUnternehmen im vergangenen Jahr 307 Millionen Euro Umsatz undbeschäftigten 1.488 Mitarbeiter. Die Ergebnisse sind Bestandteil derjährlichen Befragung "Die größten Familienunternehmen inDeutschland".Die Studienergebnisse finden Sie hier: http://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/die-groessten-familienunternehmen-in-deutschland-2017/Weitere Informationen erhalten Sie bei:Deutsche Bank AGPresseabteilung Claudio De Luca Telefon: +49 30 3407 2686 E-Mail:claudio.deluca@db.comHeinrich FrömsdorfTelefon: +49 69 910 47680 E-Mail: heinrich.froemsdorf@db.comBDIPresse und Öffentlichkeitsarbeit Steffen Schulze Tel.: +49 30 20281621 E-Mail: s.schulze@bdi.euIfM BonnPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Jutta Gröschl Tel.: +49 22872997 29 E-Mail: groeschl@ifm-bonn.orgPressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell