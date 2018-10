Nach der größten Cannabis-Akquisition in der Geschichte der USA: Ist „The Apple Store of Weed“ ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Manche Spitznamen darf man stolz wie ein Ehrenabzeichen tragen. Und man kann wohl seinen halben Hausstand darauf verwetten, dass es dem US-Unternehmen MedMen Enterprises (WKN:A2JM6N) nichts ausmacht, mit Apple verglichen zu werden. Denn mittlerweile gilt MedMen als „Apple Store für Weed“.

Der Spitzname ist gar nicht so abwegig. Die Cannabis-Einzelhandelsstandorte von MedMen bieten eine gehobene Atmosphäre und sind schön designt, genau wie die richtigen Apple Stores. Und MedMens Umsatz pro Quadratmeter in seinen kalifornischen Cannabisläden übertrifft sogar den der Apple Stores.

Die MedMen-Aktien haben sich 2018 bisher mehr als verdoppelt und entwickelten sich besser als einige der bekannten kanadische Cannabis-Aktien. Das Unternehmen kündigte kürzlich Pläne an, PharmaCann für 682 Millionen USD zu kaufen, was in der US-Cannabisbranche die größte Akquisition aller Zeiten ist. Macht dieser Deal den „Apple Store of Weed“ zu einem Kauf?

Ein Geschäft im Wandel

MedMen betreibt derzeit 14 Einzelhandelsgeschäfte für Cannabis in drei US-Bundesstaaten: Kalifornien, Nevada und New York. Das Unternehmen kaufte kürzlich auch Vermögenswerte von der Treadwell Nursery in Florida und erhielt eine Lizenz für den Betrieb von bis zu 30 Einzelhandelsgeschäften zur Abgabe von Marihuana für medizinische Zwecke. Darüber hinaus erwirbt MedMen gerade Einzelhandelsgeschäfte mit Cannabis-Bezug in Illinois und Arizona.

Der Kauf von PharmaCann wird jedoch die bisher größte Akquisition von MedMen sein. PharmaCann gilt als einer der größten medizinischen Cannabisproduzenten und Apothekenbetreiber in den USA. Das Unternehmen ist derzeit in Illinois, Maryland, Massachusetts und New York tätig, und baut außerdem Geschäfte in Michigan, Ohio, Pennsylvania und Virginia auf.

MedMens CEO und Mitbegründer Adam Bierman bezeichnete die Transaktion als „eine transformative Übernahme, die das größte US-amerikanische Cannabisunternehmen auf dem größten Cannabismarkt der Welt schaffen wird.“ Das fusionierte Unternehmen wird über Cannabis-Lizenzen in 12 US-Bundesstaaten verfügen und grünes Licht für den Betrieb von bis zu 79 Cannabis-Einrichtungen erhalten – 66 Einzelhandelsstandorte und 13 Anbau- bzw. Produktionsstätten.

Es wird jedoch 6 bis 12 Monate dauern, bis MedMen die Akquisition von MedCann abgeschlossen hat. Das Unternehmen muss in den Bereichen, in denen MedCann tätig ist und Lizenzen besitzt, behördliche Genehmigungen von lokalen und staatlichen Behörden einholen. Wenn diese Genehmigungen aus irgendeinem Grund nicht innerhalb von 24 Monaten eingehen, werden MedMen und MedCann versuchen, die Vermögenswerte an Dritte zu verkaufen.

MedMens große Chance

Während viele Investoren auf den kanadischen Markt für Cannabis zur Freizeitverwendung fixiert sind, sind es doch vor allem die USA, wo die Cannabis-Branche den großen Reibach machen wird. Kalifornien, wo MedMen ihren Sitz haben, soll bis 2022 einen jährlichen Marihuana-Umsatz von 7,7 Milliarden USD haben – was damit der größte Marihuana-Markt in den USA wäre, und Kanadas Umsatz von medizinischem und Freizeit-Marihuana zusammen übertrifft.

Mit der Übernahme von PharmaCann wird MedMen Aktivitäten in fünf US-Bundesstaaten aufnehmen, von denen jeder innerhalb der nächsten vier Jahre einen jährlichen Marihuana-Umsatz von mindestens 1 Milliarde USD erzielen soll. Florida wird voraussichtlich der drittgrößte US-amerikanische Cannabis-Markt sein, Michigan auf Platz 5, Massachusetts auf Platz 6 und Arizona auf Platz 7.

Aber wenn wir noch ein wenig weiter in die Zukunft schauen, ist die Chance von MedMen sogar noch größer. Die 12 Staaten, in denen das Unternehmen tätig sein wird, machen unter der Annahme des erfolgreichen Abschlusses des PharmaCann-Buyouts mehr als die Hälfte des von der Cowen Group prognostizierten Marihuanamarktes von 75 Milliarden USD aus.

Kein anderer Cannabis-Einzelhändler auf der Welt wird derzeit der nationalen Präsenz von MedMen nahe kommen. Außerdem wird das Unternehmen in allen Märkten, in denen es tätig ist – mit Ausnahme von Maryland –, auch über eine vertikale Integration verfügen, einschließlich Cannabisproduktion und Einzelhandelsgeschäfte.

Auch wenn der Schwerpunkt auf den USA liegt, wird MedMen zudem in Kanada vertreten sein. MedMen hat eine Partnerschaft mit der Cronos Group geschlossen. Die beiden Unternehmen haben sich zusammengetan, um Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada zu eröffnen, um den legalen Freizeitmarihuana-Markt des Landes zu bedienen.

Ist die Aktie ein Kauf?

Die Übernahme von MedCann durch MedMen ist sicherlich ein Riesending. Und es stellt eine große Chance dar. Aber macht das die Aktie auch zu einem Kauf?

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bereits bei fast 3 Milliarden USD. Dies spiegelt die Erwartungen an ein enormes Wachstum wider, wenn man bedenkt, dass der Gesamtumsatz von MedMen im letzten Quartal bloß 19,2 Millionen USD betrug.

Die Investoren sollten auch beachten, dass MedMen plant, die PharmaCann-Transaktion durch die Ausgabe weiterer Aktien zu finanzieren. Dadurch wird der Wert der bestehenden Aktien natürlich verwässert.

MedMen scheint eine Aktie zu sein, die man ganz genau beobachten sollte. Falls der PharmaCann-Deal abgeschlossen wird, könnte sich MedMen als dominanter Akteur auf dem US-Cannabismarkt etablieren. Die Aktie ist aber nach wie vor zu spekulativ, um für die meisten Investoren eine gute Wahl zu sein. Doch „The Apple Store of Weed“ könnte in naher Zukunft diesen Spitznamen noch verdienter tragen.

