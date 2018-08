Die größte und vielfältigste Rastanlage der Welt / Autohof Geiselwind ist der Gewinner des VEDA Autohof Award 2018 (FOTO)

Regensburg (ots) -In Deutschland an der Autobahn A3 zwischen Nürnberg und Frankfurt,über die Autobahnausfahrt Geiselwind erreichbar, steht der Autohofder Familie Strohofer, die einzigartige Rastanlage der Superlative.Auf 40 ha Fläche hat sich seit der Eröffnung 1981 eine kultigeKleinstadt zum Rasten entwickelt. 1 Million Gäste pro Jahr, 1,5Millionen verkaufte Schnitzel und 1 Milliarde Liter Treibstoffumsätzesind nicht zu überbieten.Der VEDA Autohof Award wurde 2018 zum ersten Mal im Rahmen des 1.Deutschen Autohoftages vergeben. Die Wahl und Ehrung soll nunjährlich durchgeführt werden. Vorstand und erweiterter Vorstandwollen besondere Leistungen belohnen, insbesondere eine besonderefreundliche Gastlichkeit oder eine außerordentliche Vielfalt bieten.Alexander Ruscheinsky, Präsident der VEDA, bei seinem Laudatio:"Dieses Rastimperium ist nur möglich, wenn es ganz besondere Menschengibt, die hinter einer solchen Anlage stehen, Menschen mit Herzblut,Menschen, die Tag und Nacht für die Gäste und den Autohof da sind."Familie Strohofer, Botschafter der guten Autobahnversorgung"Die Familie Strohofer ist eine solche, sie leiten den Autohofseit Generationen. Strohofers sind echte Botschafter der gutenAutobahnversorgung. Trotz der Größe und Frequenz bleibt genügend Zeitfür persönliche Kontakte mit den Stammkunden und Menschen, dieunterwegs Hilfe brauchen", so Ruscheinsky.Was erwartet den Autobahnbenutzer, wenn er an der AusfahrtGeiselwind seinen Blinker setzt und von der Autobahn abfährt, um bei"Strohofers" zu rasten: Vier verschiedene Tankstellen, dazu eineWasserstofftankstelle und Elektro-Supercharger von TESLA, Gastronomiemit Toni´s Autohof Gaststätte, ein Burger King Restaurant, Mandarin,KFC und daneben hat auch noch McDonald´s angedockt, dazu eine eigeneMetzgerei, ein Hotel mit Sauna und Pool, ein Fitnessstudio,Eventzentrum, hier gleich mehrere Hallen, große und kleineEventhalle, eine MusicHall und Tagungsräume, Gesamtkapazität fast10.000 Plätze nur innen, Johnny Cash steht stellvertretend für dienationalen und internationalen Stars, die hier schon Konzerte gegebenhaben, die Außenflächenmöglichkeiten sind gewaltig, bei vielen OpenAir Veranstaltungen sind mehr als 20.000 Besucher auf dem Gelände,viele davon campen dort und bleiben das ganze Wochenende, eineMercedes Benz Vertragswerkstatt, eine wunderschöne und mit viel Liebeinszenierte Autobahnkirche, ein Kletterwald der 1,3 km lang und biszu 35 m hoch ist und natürlich zusätzlich einen Kinderparcour hat,ein Fußballplatz, sowie Fußballgolf und Bubble Soccer, eineBogenschießanlage mit Nachtbogenschießen, ein Indianerdorf, sowie einRiesen-Baumhaus für Kinder.IOWA80 - World´s greatest Truck Stop aus der USA im VergleichToni´s Autohof, so wie die Rastanlage bei den Stammkunden heißtnach dem Gründer und Seniorchef Toni Strohofer, schlägt auch denIOWA80, ein gigantischer Truck Stop auf dem US-Interstate Highway imBundesland Iowa, der sich selbst als World´s greatest Truck Stopbezeichnet und so firmiert.Geiselwinds Vielfalt ist dort nicht annähernd erreicht.450 Mitarbeiter sind bei IOWA80 laut Wikipedia beschäftigt. BeiStrohofer und inklusive aller Vertragspartner arbeiten hingegenalleine und regelmäßig an den Eventwochenenden über 1.500 Personengleichzeitig.In Vertretung für die Familie Strohofer nahm die jetzigeGeschäftsführerin des Familieunternehmens, Ruth Strohofer, dieAuszeichnung überreicht von der VEDA Vorstandschaft undGeschäftsführung stolz entgegen.Pressekontakt:VEDA Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V.Frau Klein Tel. 0941 30 70 8-23VEDA-Bundesverband@24-real-estate.dePräsident Alexander Ruscheinsky und Geschäftsführer Herbert Quabachwww.veda-ev.deOriginal-Content von: VEDA - Vereinigung deutscher Autohöfe e.V., übermittelt durch news aktuell